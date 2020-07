Cu ce se ocupă acum Radu Palaniță. Câștigătorul Românii au Talent rupe tăcerea

Radu Palaniță este dovada vie a faptului că se poate. Este un model pentru toți cei care au un vis, indiferent de vârstă. Câștigătorul sezonului 10 „Românii au talent“ a fost beneficiarul unei șanse unice după ce, inițial, nu a reușit să întoarcă niciun scaun la „Vocea Românie“. Ce face acum Radu și cu ce se ocupă după ce a câștigat show-ul de talente, în continuare.

Potrivit proverbului, Radu Palaniță a primit un şut în fund şi a făcut un pas înainte, după eșecul de la „Vocea Românie“, unde nu a reușit să întoarcă niciun scaun. Cum arată acum viața mecanicului care a impresionat o Românie și l-a făcut pe juratul Florin Călinescu să plângă? Așa cum probabil nu vă așteptați: una modestă, pentru că așa îi place să trăiască.

Experiența de la show-ul de talente l-a învățat pe Radu lecția perseverenței și faptul că trebuie să lupți pentru ceea ce îți dorești în viață și să nu te lași descurajat.

„Dacă ar fi să le iau cronologic, a contat foarte mult faptul că oamenii care m-au ascultat la karaoke mi-au spus că simt că transmit un mesaj prin piesele pe care le aleg. Apoi, prietenii mi-au spus că trebuie să fac un nou pas, să am mai multă încredere în mine și în vocea mea.

Ulterior, cu experiența de la «Vocea României», am învățat o nouă lecție. Și am stat pe gânduri cum pot folosi ceea ce am învățat pentru a le demonstra juraților că pot mai mult și că merit șansa aceasta. În final, mi-am găsit încrederea de a urca, iar, pe o scenă atât de importantă, în fața juraților și a publicului“, a mai spus Radu Palaniță.