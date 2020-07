Cu ce se ocupă acum cumnata lui Cornel Galeș. Mulți au plâns când au aflat

Multe au fost scandalurile apărute în presă, după dispariția vedetei de muzică populară, Ileana Ciuculete, unele legate de averea sa, și altele ce -au avut ca pion principal pe Cornel Galeș, fostul partener de viață al vedetei.

În 2017, la puțin timp după decesul Ilenei Ciuculete, în presă apăreau informații, dacă nu cel puțin ciudate, ce-i aveau în prim plan pe Cornel Galeș și pe fratele acestuia, Marian. Motivul acestui scandal era relația lui Marian Galeș cu prezentatoarea știrilor de la Prima TV, Ioana Maria Moldovan.

Cei doi au o relație de 15 ani și un băiețel, Andrei-Ioan, astăzi în vârstă de 2 anișori. În urmă cu 3 ani, scandalul iscat între cei doi frați a pornit de la afirmațiile făcute atunci de Cornel Galeș, afirmații în care o acuza pe Ioana Moldovan că a vrut să pună mâna pe averea familiei, prin relația pe care o avea cu Marian. Au fost multe dispute de-atunci în coace, dar Ioana și Marian și-au văzut de relația lor, care acum a ajuns la cifra de 15, dar nu s-au căsătorit nici până în ziua de azi. Ioana a povestit despre relația lor și despre minunea apărută în viața lor, undeva prin 2018, imediat după nașterea micuțului.

Astăzi, în afară de știrile prezentate la Prima TV, Ioana se ocupă și de voluntariat, alături de Asociația ”Conil” ce are în grija sa copii cu autism, sindrom Down, tetrapareză sau tulburări comportamentale. Atrasă de copii, vedeta a decis să ajute și ea, atât cât poate, impresionată fiind de dramele prin care trec cei mici și cu probleme de sănătate.

Asociația ”Conil”, condusă de Adela Hanafi, are în grija sa peste 100 de copii cu probleme speciale, unii dintre aceștia suferind adevărate drame, și poate asta a determinat-o pe Ioana, înainte de a deveni mămică, să se implice voluntar în ajutorarea acestor copii.

„În urmă cu 6 ani am cunoscut-o pe Adela Hanafi, mamă a doi copii, dintre care unul cu autism și alte boli grave. Inspirată de problemele cu care s-a confruntat fiul ei (care între timp a murit), Adela a înființat asociația Conil, care are în grijă circa 100 de copii cu autism, sindrom Down, tetrapareză sau tulburări comportamentale. Am încercat și eu să ajut și să mă implic”, spune Ioana Maria Moldovan.