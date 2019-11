Cu ce s-a ales Mihai Mitoșeru, după divorțul de Noemi. Cu cine s-a mutat acum fosta soție

După 13 ani de relație, Mihai Mitoșeru și Noemi au decis ca drumurile lor să se despartă, din diverse motive. Cu ce s-a ales prezentatorul de televiziune după divorț? Cu cine s-a mutat fosta soție?

13 ani a durat povestea de iubirea dintre Noemi și Mihai Mitoșeru. Oficial, socotelile s-au încheiat între cei doi, marți, la notar. Motivul pentru care au luat această decizie a fost rutina, iar prezentatorul emisiunii ”Se strigă darul” de la Kanal D a fost nemulțumit de faptul că își doreau lucruri diferite, dar a recunoscut și că și el s-a oprit să mai lupte pentru iubirea lor. Înainte de a deveni oameni liberi, semnând certificatul de divorț, Mitoșeru a povestit că a mai încercat să se împace cu soția sa, însă în zadar, femeia crezând că separat sunt mai liniștiți.

Ea are impresia că dacă ne-am despărțit e mai liniștită. E greu să fii singur. Au trecut patru luni de zile și am acceptat situația. Am sunat-o și am întrebat-o ce facem. Mi-a zis că este liniștită așa și că să lăsăm lucrurile așa. Am încercat. Eu am înțeles unde am greșit. Eu țipam, înjuram. Nu trebuia să fac atât de urât. Am greșit enorm. Chiar dacă nu o să mai fim împreună, am înțeles unde am greșit”, a spus vedeta Kanal D, cu ochii în lacrimi, în cadrul emisiunii ”Teo Show”.