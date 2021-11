Cu ce s-a ales Adrian Nartea după serialul Vlad: ”Sunt mult mai bogat”

Serialul ‘Vlad’ i-a schimbat viața pentru totdeauna lui Adi Nartea. Acum, când cu fiecare episod se apropie finalul producției care a cucerit mulți români, actorul a mărturisit ce i-a adus acest proiect extrem de important.

Telespectatorii au trăit cu sufletul la gură orice moment din serialul fenomen de la Pro TV. Mulți o să fie nevoiți, în curând, să își ia adio de la personajele care au fost aduse la viață cu ajutorul unor actori apreciați în România, printre care și Adi Nartea.

În timp ce deznodământul producției este așteptat cu lacrimi de bucurie și tristețe, în același timp, Adi Nartea a mărturisit cum a reușit acest proiect să îi schimbe viața. El a explicat că a avut plăcerea să lucreze cu profesioniști adevărați, așa că a putut să învețe câte ceva de la fiecare om de pe platou.

„Noi aveam cam 9 zile per episod de filmat. Avem un an și jumătate de stat zilnic, non stop, pe platou. Noi, actorii, mai avem pauze, dar echipa Vlad stă non stop. More or less, în echipa Vlad, erau cam 100 de oameni.

Uneori 80, dacă aveam filmări în locații pretențioase, uneori am avut și 50. În Turcia era echipă restrânsă, aveam echipă de acolo. De la fiecare om de pe platoul ăla am avut de învățat.

Am fost ca un burete. Am învățat de la fiecare, eu șmecher fiind, mă duceam și întrebam. Furam meserie.”, a povestit Adi Nartea în emisiunea moderată de Cătălin Măruță la Pro TV.