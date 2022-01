Cu ce problemă a rămas Ioana Dichiseanu după moartea tatălui său. Simona Florescu a mărturisit tot

Decesul lui Ion Dichiseanu a lăsat foarte multă durere în urmă. Fiica lui, Ioana Dichiseanu, se confruntă cu momente cumplite de când acesta și-a încheiat socotelile lumești. Simona Florescu a explicat că tănâra nu se poate obișnui că tatăl său a murit.

Fosta soție a lui Ion Dichiseanu a susținut că sărbătorile din 2021 au venit încărcate cu multă tristețe, ținând cont că apropiații nu s-au mai putut bucura de prezența actorului. Simona Florescu a punctat că a fost respectată o tradiție în onoarea fostului său partener care are legătură cu mâncarea servită.

„Au fost nişte Sărbători triste fără Dichi. Am fost în familie, acasă la Ioana şi la Adi. Am stat la masă, am mâncat, am povestit. Am făcut cârnaţi, Dichi îşi dorea mult să mănânce cârnaţi în fiecare an, de Crăciun.

Aşa că am decis să îi respectăm dorinţa şi acum, când el nu mai e. Nu putem să acceptăm ca persoanele dragi pleacă de lângă noi.”, a spus Simona Florescu, la Vorbește lumea.