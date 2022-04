Cu ce boală gravă s-a ales Otilia Bilionera după participarea la Survivor România 2021. Nu e de glumă! A trecut circa o lună de când Otilia Bilionera a revenit în România după participarea la Survivor România, iar acum vedeta se confruntă cu grave probleme de sănătate.

Otilia Bilionera se confruntă cu anumite probleme de sănătate după ce a participat la concursul Survivor România. Aceasta avorbit în premieră despre problemele de sănătate căpătate îm jungla Dominicană, dar și despre povestea de iubire pe care o trăiește în prezent.

Survivor România 2022 are condiții grele pentru Faimoși și Războinici, astfel că în urma competiției de la PRO TV, Otilia Bilionera este acum nevoită să țină regim și să ia pastile.Vedeta s-a îmbolnăvit de ulcer, din cauza condițiilor grele din Republica Dominicană.

„Încă mă refac după Survivor. A trecut o lună și încă am problemele mele, pe care le-am făcut acolo. Toată lumea crede că am venit cu ele de acasă, dar eu m-am îmbolnăvit acolo. Am făcut ulcer la Survivor. Sunt nevoită să țin regim și să iau pastile”.

Îndrăgita cântăreață a revenit la greutatea pe care o avea înainte de a intra la Survivor România 2022.

În momentul în care a revenit acasă din jungla Dominicană și-a schimbat stilul de viață pentru a nu avea probleme mai mari. Astfel, acum mănâncă trei mese pe zi și două gustări din cauza ulcerului.

„Am slăbit și m-am îngrășat la loc. Acum am aceeași greutate pe care o aveam înainte de Survivor. Din cauza ulcerului am fost nevoită să mănânc trei mese pe zi și două gustări, lucru pe care eu nu îl făceam. Simt nevoia să ronțăi ceva tot timpul pentru că mă roade stomacul, așa că am pus totul la loc într-o lună. Ba chiar, cred că am un kilogram peste pentru că am tot timpul senzația că trebuie să mănânc sau să mă gândesc ce mănânc peste două ore, am rămas așa cu niște sechele”, a mai povestit Otilia Bilonera.