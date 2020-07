Cu ce bărbat s-a dus la mare Maria Constantin. Ce face acum pentru bani fosta soție a lui Marcel Toader

Cum arată acum viața Mariei Contantin, după decesul fostului soț și după o despărțire de Dacian Varga? Ce face acum pentru bani cunoscuta cântăreață?

Cu ce bărbat s-a dus la mare Maria Constantin?

Maria Constantin se pare că face ce face și nu are noroc în dragoste, cel puțin pentru un moment. După despărțirea scandaloasă de fostul soț, a înfruntat și decesul afaceristului în urma unui stop cardio-respirator, ulterior a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Dacian Varga, iar mai apoi s-a despărțit fulgerător de el. Solista s-a despărțit de cunoscutul fost forbalist chiar cu un timp înainte de pandemia de coronavirus.

Aceasta nu a oferit niciodată prea multe detalii despre finalul poveștii lor de dragoste, astfel că a susținut că vina aparține timpului scurt pe care-l petreceau împreună, lucru care i-a înstăinat. ”Da, ne-am despărțit, însă nu vreau să dau prea multe detalii. Pot să spun că lui Dacian nu am ce să îi reproșez, e un om foarte bun, însă am ajuns să ne înstrăinăm. Eram amândoi foarte ocupați, așa am ajuns în punctul de a discuta față în față ferm și să ajungem la această decizie”, a declarat Maria Constantin pentru Click.

Ce face acum pentru bani fosta soție a lui Marcel Toader?

Arista se află acum pe litoral, unde susține o serie de concerte la o terasă din Mamaia. Recent, a înregistrat o piesă alături de Andrei Drăguț, cel care i-a devenit în scurt timp un partener de scenă veritabil. Acum, oferă cursuri de muzică doritorilor – 10 lecții (1.500 de lei).