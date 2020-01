Cu ce afecțiune se lupta Cristina Țopescu. A povestit chiar ea despre calvarul prin care trecea de mulți ani

A murit la 59 de ani, fiind găsită fără suflare pe 12 ianuarie 2020 în casa în care locuia. Primele informații arată o moarte naturală, în somn. Cu ce afecțiune se lupta jurnalista? Povestea a fost spusă chiar de ea, într-un interviu acordat Sandei Nicola.

În ultimii ani de viață, Cristina Țopescu a ales să se implice în viața politică și să se dedice în totalitate proiectelor sociale pe care le-a susținut și în calitate de jurnalist. Înainte de a fi indiferentă patronilor posturilor de televiziune din România, a prezentat 12 ani ”Focus”, principalul jurnal de știri a televiziunii Prima TV. Prezenta ”Verde-n față”, un talk-show despre problemele societății, apoi a fost regăsită la Antena 3, dirijând emisiunea ”Dincolo de știri”.

Reflectoarele s-au închis, apoi au luminat în altă direcție, jurnalista făcând parte din echipa de comunicare a Ministerului Sănătății. Datoriile și depresia s-au strecurat în viața sa. Medicul Monica Pop, prietenă a fostei vedete TV, a declarat că aceasta suferea de depresie, dar se trata.

„V-aș ruga să nu mai spuneți despre trupul ei că era nu știu cum…Vreau să se gândească toată lumea la ce fată era. Suferea de depresie, dar se trata. Am fost împreună cu ea la tatăl ei, a fost un șoc moartea lui. A sperat până în ultima clipă și totul a fost un mare șoc pentru ea”, a spus Monica Pop la România TV.

De altfel, despre starea sa de sănătate a povestit chiar ea mai multe, într-un interviu acordat Sandei Nicola. A suferit aproximativ 15 ani de atacuri de panică, pe care le făcea în timpul emisiei.

„Am suferit vreo 15 ani de atacuri de panică. Acum le fac din ce în ce mai rar, dar încă le mai fac. Le făceam și în timpul emisiei, și am făcut jurnale întregi. Erau pregătiți în regie să bage publicitate, dacă cumva mă prelingeam pe sub pupitru. M-a speriat doar primul atac de panică, când am crezut cu mor. Apoi, deja știam ce mi se întâmplă și nu mai eram speriată.

Aveam senzația că mă sfârșesc, că nu mă doare nimic, dar că mă duc, așa… Prima oară chiar am crezut că mor. Îmi spuneau medicii, când veneau cu salvarea să îmi facă calciu intravenos, îmi spuneau că trebuie să fiu mai nesimțită, că aceasta este soluția”, mărturisea Cristina Țopescu.