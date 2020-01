Marius Chircă, dezvăluiri cutremurătoare despre Cristina Țopescu. Ce a pățit înainte să moară din cauza Primăriei

Un alt apropiat al regretatei Cristina Țopescu face dezvăluiri. Marius Chircă a povestit, marți, adevărul despre starea generală, din ultima perioadă, a prezentatoarei TV. Bărbatul este fondatorul unei asociații pentru protecția animalelor și se cunoștea în acest mod cu vedeta. La rândul ei, fiica comentatorului sportiv era o mare iubitoare de animale și avea foarte mulți câini, cărora se străduia să le asigure, lunar, hrana necesară. Cristina ar fi dus-o ceva mai greu, din punct de vedere financiar și chiar înainte să se stingă atât de brusc, ar fi împrumutat și anumite sume de bani.

Totodată, Marius Chircă, apropiatul vedetei de televiziune, a făcut mai multe dezvăluiri despre ce i s-a întâmplat Cristinei, în ultima perioadă a vieții. Bărbatul a avut o intervenție în direct și a oferit amănuntele neștiute. Prietenul acesteia susține că vedeta nu ar fi fost în depresie, așa cum s-a tot vehiculat, pentru că ar fi fost o femeie foarte puternică. Aceasta ar fi avut de-a face și cu o problemă din partea autorităților, pentru că a avut parte de un episod neplăcut din partea Primăriei, înainte să se stingă brusc.

”Au fost mult mai multe mesaje vocale și scrise pe WhatsApp, în schimb convorbirile telefonice au fost cu sutele. Am stat și câte o oră la telefon, încercând să o liniștesc. Avea niște cățeluși pe care îi hrănea, înțeleg că erau pe o proprietate privată și la un moment dat au fost ridicați de hingheri. M-a deranjat faptul că acest mesaj a fost spus într-o depresie. Zilnic primim cel puțin o sută de apeluri telefonice de la oameni. 99 sunt de la oameni disperați, pe mulți nu îi putem înțelege ce spun, e groază. Ea a primit o informație că Primăria Tunari, unde avea domiciliul, a încheiat un contract de capturare al câinilor, cu o firmă privată. Am sunat-o, plângea, m-a rugat să o ajut”, a transmis Marius Chircă.

„(…) N-a durat două zile, au venit hingherii și au fost ridicați câinii. Acele mesaje au venit imediat după. S-a întâmplat într-o zi de vineri. De vineri până duminică mi-a dat cel puțin 100 de mesaje. Am încercat să o liniștesc. Am reușit abia după ce am luat legătura cu un îngrijitor al acelui adăpost, cu care a vorbit și s-a liniștit. A iubit două lucruri. Televiziunea și acești căței. Nu știu multe din viața ei privată. Colaboram și am ajutat-o, sufletește sunt mulțumit (…) Era o femeie puternică, gândiți-vă câte a gestionat. Era o femeie puternică, nu o femeie căzută, în depresie”, a mai adăugat apropiatul Cristinei Țopescu, la Antena 3.