Cu ce a trecut o femeie în bagaje pe aeroport. A fost prinsă abia la destinație, vameșii au fost șocați

Uluitor! Ce a putut băga o femeie din Malaezia în bagajul său de cală! Aceasta a reușit să treacă de controlul din aeroportul țării sale, fără ca angajații să constate ce avea în geantă. Oficialilor din aeroportul din India nu le-a venit să creadă atunci când au efectuat controale mai amănunțite.

O femeie a fost prinsă în timp ce încerca să introducă ilegal 22 de șerpi și un cameleon într-unul dintre principalele centre de trafic de animale sălbatice din lume.

Aceasta a băgat toate reptilele într-o singură geantă de înregistrare și s-a îmbarcat într-un zbor de la Kuala Lumpur, Malaezia, la Chennai, India, reușind să treacă de controlul din aeroport fără să alerteze securitatea.

Șiretlicul a fost dejucat atunci când vameșii de la Aeroportul Internațional Chennai au decis să percheziționeze bagajul de cală.

Femeia, al cărei nume nu a fost dezvăluit, aterizase pe aeroportul Chennai din Kuala Lumpur, Malaezia, pe 28 aprilie, a anunțat pe Twitter Serviciul Vamal din Chennai.

Imaginile au devenit virale pe TikTok, iar din videoclipul postat se poate vedea că este vorba despre șerpi de diferite dimensiuni. Reprezentanții aeroportului au intervenit imediat și au capturat reptilele.

Videoclipurile arată șerpi de diferite mărimi care se strecoară pe podeaua aeroportului și pe cărucioarele aeroportului. Unii au fost filmați încolăciți în recipiente mari de plastic.

India este un mare centru pentru contrabandiștii care fac trafic de animale exotice către alte țări, spunea Atul Bagai, șeful Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) în India, într-un raport 2020.

În 1972, guvernul a promulgat Legea privind protecția vieții sălbatice, care protejează speciile de plante și animale.

Indian Customs : Guardians of wildlife!@ChennaiCustoms intercepted a female pax arriving from Kuala Lumpur by Flight No.AK13. On examination of check-in baggage, 22 Snakes of various species & a Chameleon were found; seized under CA, 1962 r/w Wildlife Protection Act, 1972. pic.twitter.com/5Xfu8OK217

— CBIC (@cbic_india) April 30, 2023