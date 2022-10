Cu ce-a rămas Selly după filmarea primului sezon din serialul „La muncă!”. Unde i-a plăcut cel mai mult: „Ai experiență” EXCLUSIV

Andrei Șelaru, cunoscutul vlogger Selly, are o sumedenie de amintiri de excepție la finele primului sezon în care a filmat serialul „La Muncă!”, pe care l-a difuzat pe Internet. La 21 de ani, Selly a filmat nu mai puțin de 12 episoade, toate difuzate din primăvara acestui an încoace, scoțând în evidență specificul anumitor locuri de muncă, multe dintre ele nu foarte apreciate de către societate. Rând pe rând, Selly și diverșii săi parteneri ocazionali au fost fie alpiniști utilitari, fie asistent de dentist, fie gunoieri, fie agenți imobiliari, fie au lucrat la fast-food sau au testat diverse jocuri video.

El trece tot la capitol amintiri plăcute și deosebite și aspectele meseriei de pescar: „Mi-a plăcut mult și povestea legată de meseria de pescar. Să vezi răsăritul de soare pe valurile Mării Negre e ceva de nedescris și de neratat!”.

În schimb, cel din urmă episod al primului sezon, cel dedicat meseriei de militar, a fost așa cum chiar el afirmă, extrem de greu.

El susține că a realizat acest prim sezon plecând de la ideea de a demonstra oricui că orice fel de muncă, chiar și aceea care nu se face la birou, e una ce merită atenția oamenilor.

„Într-un fel am fost influențat și de spusele unora cum că a fi influencer nu e o meserie. Că ce s-ar face cei care practică azi o asemenea meserie, în cazul în care de mâine s-ar închide pe neașteptate rețelele sociale?! Prin tot ce am propus am încercat să le arăt tuturor că munca nu e de ignorat și nici de râs de ea. Pentru fiecare episod am muncit zile bune, alături de o întreagă echipa”, indică cunoscutul vlogger.