Cu câți bani a rămas, de fapt, Răzvan Fodor după Asia Express. Mulți nu l-au crezut

Gongul de final a fost dat de către Sorin Bontea și Răzvan Fodor în cel de-al treilea sezon Asia Express. Cei doi campioni au plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro și multe amintiri…sau, mai bine zis, multe amintiri și o parte din râvnita sumă.

Cu câți bani a rămas Răzvan Fodor după ce a câștigat premiul la Asia Express

Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor au fost campioni pe Drumul Comorilor. Reactoarele 3 și 4, după cum și-au numit echipa, au revenit în România cu premiul de 30.000 de euro. La mai bine de două luni de la marea finală, actorul a dezvăluit cu cât a rămas din banii primiți: 10.500 de euro.

„Nici nu știi cum să o dai, că dacă le spui oamenilor că nu sunt acei bani, ți se răspunde: «Dar ce înseamnă bani pentru tine, care e dimensiunea banilor pentru tine?» E un premiu de 30 de mii de euro pe care l-am împărțit cu Sorin Bontea, la care plătim niște taxe de vreo 2.500 de euro de căciulă. 12.500 de euro, din care am mai plătit vreo 2.000 de euro pe analize ca să văd că m-am întors ok, iar ce am pătimit eu acolo timp de două luni nu mai socotim. Așa ceva nu stiu să spun câți bani ar trebui să se facă…”, a spus Fodor pentru life.ro.

Sorin Bontea, vacanțe de toți banii

Cât despre Sorin Bontea, celebrul bucătar a dezvăluit, pentru tvmania.ro, și ce va face cu suma de bani rămasă: „O să ne bucurăm în familie de toată aventura mea în Asia Express, așa că o să îi folosim cel mai probabil pentru vacanțe, atunci când va fi cazul”.