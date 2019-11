Bianca Drăgușanu, agresată din nou de Alex Bodi, în plină stradă. Video cu altercația dintre cei doi

Au divorțat, s-au împăcat, iar acum au trecut la adevărata acțiune. Bianca Drăgușanu a fost agresată de Alex Bodi, în plină stradă. Video cu altecația dintre cei doi.

Bianca Drăgușanu a divorțat de Alex Bodi, zilele trecute, după doar trei luni de când cei doi și-au spus ”da”. De altfel, povestea ei de iubire cu afaceristul Bodi a fost presărată cu multe împăcări și despărțiri, cu mare scandal, care s-au încheiat cu agresiuni ori cu apeluri din partea vecinilor la 112.

Cei doi s-au cununat la începutul lunii august, iar noul anotimp le-a adus alte gânduri, cele de despărțire. Astfel, cuplul a decis să își spună adio, după doar trei luni de dragostea. În urma neînțelegerilor, aceștia au decis să meargă pe drumuri separate, iar Bodi a făcut primele declarații despre motivul despărțirii.

„Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenţii comune, am considerat amândoi că este mai ok. Am depus actele de divorţ, termenul este pe 2 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate că nu ajungem la un punct comun”, a declarat Bodi, la acea vreme.