Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, prima apariție după șirul de bătăi. Cum explică soțul vedetei certurile dintre ei: ”Sunt multe orgolii!”

Au divorțat, s-au împăcat…telenovela în varianta românească dăinuie și după șirul de bătăi. Cum explică soțul vedetei certurile dintre ei?

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, prima apariție după șirul de bătăi

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat, zilele trecute, după doar trei luni de când și-au spus ”da”. Povestea lor de iubirea a fost/este presărată cu multe împăcări și despărțiri, cu mare scandal, majoritatea încheiându-se cu agresiuni ori cu apeluri din partea vecinilor la 112. Drăgușanu și Bodi s-au cununat la începutul lunii august, iar noul anotimp le-a adus alte gânduri, cele de despărțire. Astfel, cuplul a decis să își spună adio, după doar trei luni de dragoste. În urma neînțelegerilor, aceștia au decis să meargă pe drumuri separate, iar Bodi a făcut primele declarații despre motivul despărțirii.

Cum cei doi se schimbă după cum bate vântul, deși Bodi spunea că e gata…nu a fost gata, căci au fost surprinși, marți, la un restaurant împreună și păreau că s-au împăcat. Ei bine, azi, miercuri, au fost surprinși în mijlocul unui scandal în public, în parcarea unui local de fițe din București, de jurnaliștii de la kfetele.ro. Și nici după acest episod nu a fost gata. Cei doi s-au afișat împreună, ținându-se de mână, la o gală importantă, care a avut loc la Palatul Parlamentului, unde Bianca a primit un premiu de excelență. Îmbrăcați la patru ace, amândoi au apărut zâmbind, ca și cum nimic rău nu s-ar fi întâmplat între ei.

Bodi: ”Sunt orgolii la mijloc”

”Când ai o femeie așa frumoasă alături e normal. Noi suntem la fel, avem multe în comun și ne aprindem repede. Sunt multe orgolii la mijloc și de asta ne certăm atât de des. Important e că trecem peste toate și că suntem aici!”, a explicat Alex Bodi, la ”Vorbește Lumea”.

Întrebat care este cea mai frumoasă amintire alături de partenera sa, afaceristul a răspuns: ”Bianca e reflexia mea, uneori mă sperie. Cel mai frumos moment pe care mi-l amintesc a fost în Monaco. Atunci m-a ridicat în brațe, într-o parcare, m-a privit fix în ochi și mi-a spus că nu poate să trăiască fără mine”, a mai spus partenerul blondinei la PRO TV.

”Eu am luat-o în brațe, s-a urcat pe mașină, am intrat apoi în restaurant, am plecat împreună… Ce cuțite, ce picioare să-i dau? Nu e de împăcat, noi nu am fost certați. Avem niște chestii… Pur și simplu de orgolii, niște reproșuri. Sună acolo, demonstrează-mi aia, fă-mi aia.

Nici vorbă de cuțit. Doamne ferește! Ea și-a băgat telefonul și i-am zis: dacă vrei să scoți telefonul afară, îți rup geaca! Eu pot să fac orice și lumea interpretează cum vrea ea. Păi dacă ea se urca… Păi poate voiam să facem dragoste pe mașină, de ce nu ați zis așa?”, a spus Bodi pentru wowbiz.ro.