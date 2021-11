Cu cât cresc pensiile în 2022, de fapt. Florin Cîțu, anunț de ultimă oră

În urmă cu doi ani liberalii intrau la guvernare alături de USR și UDMR, iar promisiunile de atunci, exact așa au și rămas, doar promisiuni. Pe de-o parte, justificate, având în vedere criza care a lovit țara în martie 2020, dar pe de alta sunt nejustificate, mai ales când vorbim de pensiile celor aproape 5 milioane de români. În 2021 PNL negociază cu dușmanii declarații în urmă cu niciun an, PSD, pentru un nou guvern, dar Florin Cîțu nu vrea majorarea pensiilor.

În 2019 PNL primea ceea ce și-a dorit de ani buni, și anume guvernarea României. Au reușit să formeze un guvern de coaliție, alături de USR și UDMR, în speranța că au găsit cheia succesului politic. S-a dovedit a fi o alegere neinspirată care, nu numai că a dus la scăderea popularității PNL, dar a dus și la una din cele mai grave crize politice din ultimii 30 de ani.

Agenda noului guvern presupunea mai multe reforme, majoritatea cu caracter economico-social, principalele puncte fiind creșterea salarizării, a alocațiilor și a pensiilor celor peste 5 milioane de români. Problemele din păcate au început cu martie 2020, când Europa și România erau lovite din plin de pandemia COVID. Din acest moment toate calculele, ipotetice de altfel, ale PNL, au căzut.

Promisiunile fiscale, de majorare a pensiilor, au devenit istorie, chiar dacă PSD, în opoziție la acel moment, punea presiuni în Parlament, votând legea de majorare a pensiilor cu 40%. Procentul, deși unul echitabil, dacă ne raportăm la pensionari, era de neatins de guvernarea PNL, în contextul în care România era deja îndatorată la maxim, după un an de pandemie și lockdown, iar bugetul guvernului era pe butuci.

După rocada de la Ministerul de Finanțe în fotoliul de Prim-Ministru, Florin Cîțu încerca să readucă în actualitate promisiunile făcute pentru majorarea pensiilor. Dar la ultimele rectificări bugetare s-a constatat că sunt imposibile.

Mai mult de-atât, odată cu declanșarea la nivel european al Planulului de Redresa Economică, România era eligibilă de a intra în acest plan, condiționată de realizarea Planului Național de Redresa și Reziliență (PNRR), prin care i se impuneau mai multe reforme, inclusiv în sistemul de pensii.

Partea mai puțin bună a acestei reforme a pensiilor, este că CE a impus o cotă de majorare, de doar 9%, în raport cu cota de 11,5 % programată inițial pentru următorii doi ani, 2022 și 2023. Și de aici încep problemele. Deși se preconizau creșteri la nivelul pensiilor, acestea nu s-au mai făcut, din lipsa banilor la bugetul de stat, dar și din cauza cheltuielilor mari bugetare, a ratei mari a inflației și, nu în cele din urmă, a îndatorării masive a României.

Ulterior vine și criza politică generată de demiterea unui ministru USR, iar ca și consecință USR demisionează în bloc din guvernul lui Cîțu, semnând, alături de PSD și AUR moțiunea de cenzură care îl va detrona pe Florin Cîțu.

Criza politică s-a prelungit, iar nominalizarea Ministrului Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, în speranța de a genera un guvern minoritar a accentuat și mai mult această criză. Astăzi, văzut în fața unui eșec politic major, și cu multe nume importante plecate din partid, inclusiv a lui Ludovic Orban, care pierde și funcția de președinte al PNL în favorea lui Cîțu, actualul premier interimar a decis să negocieze formarea unui nou cabinet cu dușmanul declarat, PSD.

Numai că, PSD, în intenția de a câștiga cât mai mult capital politic, negociază de pe picior de forță, încercând să-și impună punctele de pe agenda de guvernare, inclusiv majorarea pensiilor cu procentul de 11,5%, exclus din PNRR, mergând până acolo și declarând că sunt dispuși să meargă la CE și să renegocieze acest aspect. Numai că Florin Cîțu spune că nu se poate face această mărire, nici măcar cu cu rata inflației în următorul an, iar majorarea acceptată ar fi de doar 5%.

„Sunt discuții despre pensii, despre salarii. Aici am spus da, noi suntem de acord, am crescut pensiile, am crescut salariile, alocațiile, într-o perioadă de criză majoră, când nimeni nu făcea așa ceva în Europa. O vom face și acum, în contextul traiectoriei deficitului pe care am anunțat-o deja. Putem să punem o creștere de cheltuieli și vedem dacă se încadrează în deficitul de anul viitor.

Dacă nu se încadrează, singura soluție este să luăm bani de la investiții. Noi nu suntem de acord să luăm bani de la investiții. Dar sunt de acord să creștem pensiile. Avem deja în programul de guvernare o creștere de 5% pentru anul viitor, trebuie să vedem dacă găsim resurse să mergem cu o creștere mai mare. Toate trebuie judecate în contextul acesta economic. Să ne asigurăm că toate vor putea fi plătite și pe viitor, nu doar să facem creșteri populiste”, a declarat Cîțu.