CTP schimbă canalul, din toamnă. Unde va putea fi urmărit gazetarul: „Consider că a face parte din ceea ce se numește acum presă e o înjosire”

Cristian Tudor Popescu a făcut cu noi declarații. Jurnalistul a vorbit deschis despre întreruperea colaborării sale cu postul de televiziune Digi 24. Cunoscutul gazetar a mărturisit că a fost concediat. Se pare că nu are planuri de a se întoarce prea curând pe sticlă. Ziaristul a vorbit și despre situația jurnalismului din România. Cristian Tudor Popescu lansează critici dure și susține că ”a face parte din ceea ce se numește acum presă e o înjosire”.

Declarațiile au fost făcute într-o sesiune de întrebări pe Reddit. Cunoscutul gazetar a vorbit deschis despre experiența pe care a avut-o cu postul de televiziune Digi24.

„Am fost concediat de Digi24. Nu doresc să fac altă emisiune la nicio televiziune, e posibil să apar din toamnă la o emisiune online. Cu domnul în cauză (n.r. – Cosmin Prelipceanu) am încetat colaborarea acum 4 ani. Cu Digi24, acum un an. De fapt, n-a fost nicio colaborare, am fost prezent în platoul acestei televiziuni și am spus ce am avut de spus.”