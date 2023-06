CTP, prima reacție despre lovitura de stat din Rusia: ‘Monstrul va fi înlocuit de alt monstru’

Se pare că războiul civil în Rusia a început, iar mercenarii Wagner înaintează spre Moscova. Până acum, cel puțin trei elicoptere militare și un avion ale Rusiei au fost doborâte de către mercenari. CTP și-a exprimat părere despre ce se întâmplă în Rusia pe rețelele de socializare.

Într-o postare pe rețelele de socializare, CTP a vorbit despre lovitura de stat din Rusia și despre cum au fost înlăturați, de-a lungul anilor, foștii lideri ai Rusiei și că acum a venit rândul lui Vladimir Putin.

Citește și: Ce a vorbit Putin la telefon cu Erdogan după lovitura de stat din Rusia. S-a aflat chiar acum

Evgheni Prigojin a declarat în cursul zilei de vineri că armata rusă a bombardat intenționat o tabără a mercenarilor Wagner din Ucraina, conform unei postări de pe o rețea de socializare, iar Prigojin a anunțat începutul „eliminării răului”.

„De ce ne susține țara? Pentru că noi am mers în marșul dreptății, noi am fost bombardați mai întîi cu artileria apoi din eleicoptere, noi am mers fără să tragem un foc, nu am atins niciun militar în termen, nu am ucis pe drum niciun om”, se arată în mesajul Wagner.