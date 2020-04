Cristian Tudor Popescu a criticat dur conducerea Bisericii Ortodoxe Române pentru modul în care a reactionat după ce preşedintele Klaus Iohannis a solicitat anularea acordului dintre Ministerul AFacerilor Interne şi BOR.

CTP. Regretul imens al gazetarului pentru un gest din trecut la adresa BOR. „Prost am fost”

Jurnlistul Cristian Tudor Popescu a criticat conducerea bisericii pentru modul în care a reacţionat după ce acordul dintre MAI şi BOR a fost anulat.

„Am laudat pana acum conducerea BOR pentru ca a acceptat si promovat masurile de distantare sociala si izolare luate de stat. Prost am fost. Sa cred ca s-or fi gandit sa-i apere de moarte pe credinciosi si pe cei fara de credinta, pe oameni. Acum, Patriarhia decreteaza ca toti cei care nu primesc ‘cu recunostinta tacuta’ trocul popi-politisti nu pot fi decat ‘ideologi anticrestini de serviciu’.

Adica, presedintele Iohannis e ideolog anticrestin? Ministrul Tataru e ideolog anticrestin? Doctorul Rafila? Toti specialistii care fac apel la mentinerea regulilor de izolare? Politistii care s-au infectat si urmeaza sa se infecteze, milionul de romani catolici care au stat de Paste departe de biserici, milioanele de romani ortodocsi care vor aprinde o lumanare la ei in casa, cu Iisus in suflet, sunt ideologi anticrestini de serviciu, bai, tartore Daniel?”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Republica.

Ce spune BOR despre acordul încheiat cu MAI

Vasile Bănescu, purtatorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, a spus că acordul Patriarhiei Române cu MAI a fost unul „interinstitutional, oficial si public” şi precizeaza că „nu Biserica ia deciziile, ea doar le respecta”.

„Acordul Patriarhiei Romane cu MAI fost fost unul interinstitutional, oficial si public. Este firesc, in calitate de crestini si cetateni care respectam riguros Legea, sa cerem in contextul celei mai mari Sarbatori crestine cateva lucruri esentiale care nu intra in conflict cu nimic din reglementarile in vigoare. Nu Biserica ia deciziile, ea doar le respecta. Asta face BOR riguros de la inceputul pandemiei si ii ajuta concret pe cei afectati. Pana in acest moment, cu aproape 10 milioane de lei. Asta va face Biserica si mai departe”, a declarat Vasile Bănescu.

BOR informează că acordul cu MAI era unul ce se supunea măsurilor de protecţie

Mai înainte, purtătorul de cuvânt al BOR afirma că acordul cu MAI este conform stării de urgenţă si sublinia că România este o ţară şi o societate edificate pe valorile creştinismului.

„Acordul Patriarhiei cu MAI este in continutul sau, pana la ultima litera, in consonanta cu toate reglementarile starii de urgenta in vigoare (valabile in spatiul public, inclusiv al magazinelor alimentare, al farmaciilor etc). Politia Romana nu ne asigura tuturor doar protectia si ordinea publica, ci face acum si un gest major de civilitate crestina, un gest de cordialitate civica pentru care toti cetatenii ortodocsi ai acestei tari isi exprima tacut recunostinta. Mai putin ideologii anticrestini mereu de serviciu.

Suntem o tara si o societate edificate pe valorile culturale si spirituale ale crestinismului, o societate toleranta, solidara, civilizata. Nici crestinopata, nici crestinofoba”, a declarat Vasile Bănescu.

A duce Lumină Sfântă şi Paşti , în condiţii de protecţie, este ceva lăudabil

El susţine că a oferi Paşti şi Lumină de Paşti credincioşilor, cu toate măsurile de protecţie luate, reprezinta un gest salutar şi nu criticabil.

„A oferi, sub masuri de protectie totala si perfect legala, Pasti si Lumina de Pasti celor care le solicita si le primesc prin voluntari acreditati si corespunzator echipati (mult mai bine decat curierii care ne aduc mancare sau produse comandate online), a oferi aceste lucruri in deplina ordine, nu tuturor la intamplare, este un gest pe care bunul simt, dublat acum atent si de fireasca grija fata de ceilalti, ne invita in mod firesc sa il salutam, nu sa il criticam. Invierea lui Hristos sa ne aduca tuturor in suflet lumina, pace si bucurie in starea de recluziune si reflexivitate in care ne aflam in acest an!”, a mai spus Vasile Bănescu.