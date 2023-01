CTP, nouă reacţie despre „Teambuilding”. Românii l-au criticat pe jurnalist: „Ştiu să apreciez un film popular”

În aceste zile, poate din lipsă de subiecte, sau din alte motive, internetul a luat foc, discutând de comedia momentului, „Teambuilding”. Cu un buget de doar 800.000 de euro, filmul controversat a reușit să urce în boxoffice-ul românesc și, în aceeași măsură, în topul polemicilor. Printre cei care au reacționat, de două ori, pe marginea acesei producții, a fost și jurnalistul Cristian Tudor Popescu (CTP), spunând la ultima sa intervenție că „Ştiu să apreciez un film popular”, după ce românii l-au criticat pe jurnalist.

Cinematografia românească și „Teambuilding”

Filmul românesc din ultimii ani, fie că ne place sau nu să auzim asta, a înțeles că a trecut vremea producțiilor cu iz social și cu povești despre comunism. Cu excepția câtorva producții, atipice ar mai adăuga autorul acestui articol, majoritatea erau axate pe povești aproape claustrofobe (vezi Sierranevada), sau povești despre cum se chinuiau bietele tinere fete în perioada comunistă cu o sarcină (vezi „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”), și despre România anilor 80.

Cinematografia românească, într-un fel sau altul, a înțeles că producțiile ușoare, unele chiar duse spre extremul banal atrag publicul, și mai ales cel tânăr, corportatis, în cazul filmului „Teambuilding”. Deși, încă sperăm la o reală nominalizare la Oscar-uri, cinematografia românească, prin filmele sale eclectice, sociale și așa-zise de artă, este prezentă la festivalurile importante europene, precum Cannes, Berlin International Film Festival, sau alte asemenea.

Filme, precum „Câini” din 2016, în regia lui Bogdan Mirică, un thriller românesc atipic, „După dealuri”, din 2012, sau „6.9 pe Scara Richter” din 2016, sunt doar câteva din producțiile care au prins la public și au primit și premii.

Dar, iată că vine anul 2022, și premiera unui film, „Teambuilding”, care va face în weekendul de lansare peste 3 milioane de euro, cu un buget de doar 800.000 de euro, și cu o mână de actori, unii consacrați pe scenele românești, alții deveniți din bloggeri sau stand-up comedianți actori peste noapte.

Declarat ca fiind un film bazat pe fapte reale corporatiste, filmul a prins imediat la publicul tânăr (nu intrăm în alte detalii referitoare la gradul de cultură), iar încasările spun totul în acest sen. Un film simplu, clar comercial gândit din start, pe un scenariu care nu spune nimic, dar cu toate astea spune despre viața de corporatist român, cu bune cu rele.

În acest contrast puternic, între producțiile de până acum (dar mai sunt și altele la fel de slabe), și „Teambuilding”, unii au reacționat pe măsura calității produsului, alții l-au lăudat, ba mai mult au preluat și replici din film în comentariile lor de pe rețelele de socializare. Printre cei care au reacționat pe marginea filmului, și luat ulterior în colimator de internauți, este și Cristian Tudor Popescu (CTP), care în postarea de ieri scria că:

„Sunt întrebat de ce nu spun nimic de filmul românesc Teambuilding. Mai ales că scriu alții despre el pe net și pretind că aș fi scris eu. Există un răspuns: l-am văzut până la jumătate, acasă, pe computer, și a trebuit să mă opresc pentru că se umpluse încăperea de maimuțe antropoide care râdeau. Nu de film, râdeau de mine. Dacă aș și scrie ceva, orice, despre Teambuilding, cred că primatele ar începe să mă scuipe. Ce ziceți, am pierdut mult că nu l-am văzut pe tot?”, scria CTP ieri pe Facebook.

Alte reacții au venit și din partea unor mari actori ai scenei românești, nume grele, precum cel al actorului Dorel Vișan, acesta vorbind despre film într-un dialog exclusiv cu redacția Playtech Știri.

CTP are o nouă reacţie despre „Teambuilding”: „Ştiu să apreciez un film popular”

Referitor la primul comentariu publicat de jurnalist, internauții au reacționat dur, iar numărul acestora a crescut vertiginos, postarea cu pricina având la această oră aproximativ o mie de comentarii, multe contra afirmațiilor făcute de gazetarul CTP.

Dar, ce să vezi, în cursul zilei de azi, gazetarul a revenit cu o nouă postare pe marginea peliculei „Teambuilding”, dar de data asta reacționând la glumele pe seama sa publicate de cei de la Times New Roman. În postarea de azi, gazetarul, cunoscut pentru intervențiile sale de ordin critic pe marginea producțiilor cinematografice (ca un adevărat critic de film ce se consideră a fi), face comparație între controversata peliculă ce rulează acum și pe Netflix și o alta, și anume pelicula regizată de Iulia Rugină „Love Building”, din 2013, al cărei subiect tratează povestea a 14 cupluri dintr-un program care au la dispoziție 7 zile pentru a-și reproiecta viața amoroasă. „Dar cei 3 instructori meniți să îi ajute au propriile probleme și lucrurile scapă treptat de sub control.”, se mai arată în sinopsisul filmului. Filmul îi are în rolurile principale pe Ankah Bello, Dorian Boguta și Dragos Bucur (același actor care joacă și în „Câini”). Iată ce scrie astăzi gazetarul CTP:

„Alt Building, alt Team! Văz că destui cetățeni sunt de părere că subsemnatul n-aș fi în „targhetul” filmului Teambuilding. Că am în cap prea multe filme `grele`, de aceea nu pot să apreciez productul pentru public sus-menționat. Ba chiar, site-ul Times New Roman a titrat în bășcălie: `CTP, extaziat de Teambuilding: Cel mai bun film de la Călăuza lui Tarkovski încoace`. Nu, stimabililor, nici gând, știu să apreciez și un film popular, făcut pentru publicul larg. Cu condiția să nu fie tâmp, gros, slinos și gratuit porcos. Republic ce am scris despre un alt Building, Love Building, al Iuliei Rugină, în care, ce să vezi, acțiunea se petrece tot într-o tabără pentru adulți împărțiți în echipe… (…) Închei cu cel mai scurt şi util lucru pe care un critic de cinema poate să-l facă în lumea din ce în ce mai grăbită de azi pentru un film care îi place: mergeţi să vedeţi Love Building. Face banii pe bilet.”, scrie CTP în postarea de azi.

Concluzie

Faptul că un film ca producția „Teambuilding” a reușit să creeze atâtea polemici înseamnă un singur lucru, pe cât de controversat este, pe-atât a atras, măcar din curiozitate, atenția publicului. Și până la urmă, conform principiilor de marketing, orice reclamă, fie ea negativă, tot reclamă se cheamă! Cu alte cuvinte, indiferent cât de criticat este, filmul face bani în boxoffice-ul românesc, ba mai mult de-atât, a intrat în topul preferințelor utilizatorilor români de Netflix.

Ca și încheiere, indiferent ce critici va mai aduce gazetarul CTP acestei pelicule, popularitatea ei a crescut și va mai crește, atâta timp cât incită interesul unora și a altora. În rest, numai de bine cinematografiei românești care se îndreaptă cu pași rapizi către acea mediocritate pe care au atins-o în anii 70 filmele americane, așa-zisele filme de categoria B și C.

Vizionare plăcută să aveți!