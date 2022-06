CTP îi desființează pe americani: ‘Nu credeam că cineva poate ajunge mai jos decât România’

Curtea Supremă a SUA a anulat, vineri, 24 iunie, dreptul constituțional la avort, pe care îl declarase în urmă cu 49 de ani. Decizia istorică a împărțit imediat țara în două: statele care vor interzice această procedură și altele, inclusiv California, vor oferi refugiu acestor categorii de femei aflate în impas. Celebrul gazetar Cristian Tudor Popescu a răbufnit la adresa americanilor. Jurnalistul a explicat de ce este „mândru” de nationalitatea sa.

În dezacord, alții au declarat că hotărârea înseamnă că, „din momentul fertilizării, femeia nu are niciun drept de care să vorbească”. Curtea Supremă a Stelor Unite șterge „statutul femeilor ca cetățeni liberi și independenți”, iar decizia amenință alte drepturi, inclusiv contracepția și căsătoria între persoane de același sex.

Pe seama acestui subiect controversat, scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat pe rețelele sociale. Postarea jurnalistului începe cu „Mândru că sunt român”, după care relatează o întâmplare de prin Prelungirea Ghencea despre o bătrână care ajuta femeile să avorteze. Potrivit acestuia, operațiunea se făcea într-o casă prăpădită, cu cișmea în curte, învelită în paie. Vedeta nu este de acord cu o Americă sub dictatura antiavort, explicând că „mi se părea că mai jos decât românii nu putea coborî nimeni pe planetă”.

„Mândru că sunt român

Întâi am crezut că era un bătrân, deși fusese vorba de o femeie. Era totuși o bătrână, cu trăsături de mascul. Avea doi negi încălecați, păroși, cât cireșele în mijlocul frunții.

Undeva prin Prelungirea Ghencea. O casă prăpădită, cu cișmea în curte, învelită în paie. După zăpada care o troienea, senzația de murdărie până-n albul ochilor, emanând din încăpere și din făptura trăitoare acolo era și mai izbitoare.

Inventarul operator se compunea dintr-un lighean ruginit pe margini, un furtun portocaliu, o sârmă și un prosop care părea curat, dar parcă ros de șoareci.

„Ați mai făcut asta vreodată, doamnă?”. Pe doamnă l-am scos greu din gât.

„Ehe, păi, cum, să fii tu sănătos, câte fete am rezolvat eu, și erau mai rău decât a ta…”.

Rezolvat… Intrau și alea băgate în pământ?

„Auzi, știi ce, eu cred că nu mai ieși vie din chestia asta. Hai să mergem și om vedea ce facem”.

Ea nu m-a privit, se uita la sculele de pe măsuță. Au trecut niște secunde până când și-a scos pulovărul pe cap și mi-a spus, tot fără să mă privească: „Atunci, să-mi păstrezi o amintire frumoasă. Ieși afară”.

Avea vocea aceea rară a ei, care însemna că era de prisos orice vorbă aș mai fi scos.

În negru-gălbuii ani `80, deși aș fi putut să las dracului totul și să plec în SUA prin căsătorie, stăteam și secretam, în pusee de imaginație distopică, infectat de România, tot soiul de ficțiuni speculative. N-am mers însă niciodată cu demențialul până la a-mi închipui o Americă sub dictatura antiavort.

Mi se părea că mai jos decât românii nu putea coborî nimeni pe planetă. Acum, sunt mândru că se iau americanii după noi.”, a relatat CTP pe Facebook.