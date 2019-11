CTP argumentează de ce ar trebui s-o votezi pe Dăncilă la prezidențiale. 10 motive care te vor face să îți schimbi complet părerea. „Pușcaciul Cumpănașu” vs. „Samuroaica Dăncilă”

Cristian Tudor Popescu a scris un material în care a prezentat 10 motive pentru care alegătorii din România ar trebui să o veoteze pe Viorica Dăncilă la alegerile prezidențale. Gazetarul a ironizat-o pe Dăncilă pentru gafele pe care le-a făcut în ultimii ani, dar nu a omis nici alți candidați, precum Alexandru Cumpănașu sau Dan Barna.

CTP: „Dăncilă președinte! E mult mai greu de dat jos”

Articolul publicat de CTP este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Primul motiv menționat de jurnalist este acela că PSD Sibiu i-a îndemnat pe români să nu voteze cu Iohannis sau Barna pentru că nu au nume românești: „Are dreptate PSD. S-o votăm pe rromânca Dăncilă, care are un frumos nume rrom: dănci înseamnă copil de țigan sau lăutar țigan, provenind din expresia rromă den ci, „dă-mi ceva!”. Eventual, un vot.”

Al doilea motiv: Viorica Dăncilă joacă ping-pong în România, nu golf în Turcia, ca Victor Ponta. În plus, e superpatrioată.

„Dacă va fi preşedinta României, doamna Dăncilă va practica o diplomaţie concentrată la esenţă şi bine ţintită, utilizând doar două cuvinte: yes, yes și he, he”, a scris CTP pe site-ul republica.ro.

De ce să o voteze românii pe Viorica Dăncilă? Pentru că a declarat „Lupt împotriva unei țări în care să se regăsească toți românii.”

„Cei care intenționați să-l votați pe pușcaciul în rafale Cumpănașu, nu irosiți votul, puneți ștampila pe samuroaica Dăncilă și sabia ei”, a punctat gazetarul.

Un alt motiv invocat este acela că Viorica Dăncilă va fi mult mai greu de dat jos din funcția de președinte decât din cea de premier. De aemenea, Dăncilă nu va avea întâlniri pe holuri la Washington, ci i se va pune la dispoziție o odaie.

Cristian Tudor Popescu i-a ironizat și pe cei care susțin că o votează pe Dăncilă pentru că Liviu Dragnea nu mai este lângă ea să îi spună ce să facă.

„La urma urmelor, e reconfortant să votezi pe cineva mai imbecil și mai incult decât tine. Deci, nu cumva să lipsiți de la vot!”, a notat CTP.