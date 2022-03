Crucea Roșie Română, ajutor și în interiorul Ucrainei. Până unde se poate merge în țara vecină

Românii nu au uitat ce este omenia, astfel că au pus mână de la mână, unindu-și forțele, pentru a-i ajuta pe ucrainenii care și-au părăsit țara, fugind din calea războiului. În timp ce conflictul armat este încă în plină desfășurare, organizațiile umanitare încearcă să rezolve cât mai multe probleme, să strângă cele necesare și să ofere un minim de alinare celor care și-au lăsat case, parteneri și confortul unei vieți normale în urmă.

Printre cei care s-au implicat pentru cauza Ucrainei se numără și Crucea Roșie Română, o organizație umanitară, neguvernamentală. Astfel, voluntarii au mers la graniță pentru a le fi alături persoanelor îndurerate care au părăsit Ucraina.

Directorul general al organizației a explicat, într-un interviu pentru impact.ro, că autoritățile din România s-au mobilizat într-un timp foarte scurt.

„Noi am fost prezenți în Vamă de sâmbătă, dar de la sediul central ne-am dus de duminică acolo pentru că a trebuit să ne pregătim o serie de lucruri. Spre exemplu, ne-am dus cu tirul nostru, în care aveam 100 de corturi, s-a dovedit că nu aveau nevoie de ele, dar le-am luat pentru că nu știam cât de pregătiți sunt cei de la ISU.

Totodată, Ioan Lefter a declarat că a rămas profund impresionat de ce a văzut la Vamă, spunând că micuții care au plecat din Ucraina pentru a ajunge în România sunt triști, înfrigurați și obosiți. Trecerea ucrainenilor nu a fost îngreunată, însă, de autoritățile române.

„Duminică la prima oră am participat în ședința de comandament de la Suceava, era și Raed Arafat acolo, cu toți factorii locali. Am plecat în Siret apoi, este impresionant ce am văzut acolo. De multe ori ai senzația că nu totul este așa cum se prezintă la televizor, dar este chiar mai rău.

Te încearcă sentimente groaznice, vezi copiii speriați, obosiți, înfrigurați. Autoritățile noastre nu au îngreunat trecerea lor prin vamă, problema a fost la Vama din Ucraina. Au fost niște cozi imense. La noi autoritățile s-au mobilizat foarte bine, este loc de mai bine peste tot, dar apreciez organizarea în situația această de criză“, a explicat directorul de la Crucea Roșie.