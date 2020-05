Criza mondială a lovit-o crunt! Tenismena a rămas oficial fără un ban în buzunar

Criza a lovit puternic în sportul mondial, pus pe pauză cam peste tot pe glob. Suspendarea turneelor de tenis din cauza pandemiei a dus-o pe o jucătoare de tenis din circuitul profesionist de a-și declara falimentul personal.

Criza mondială a lovit-o crunt! O tenismenă a rămas oficial fără un ban în buzunar

Jucătoarea de tenis Tereza Mrdeza, din Croația, trece printr-o perioadă cumplită. Ocupanta locului 230 în clasamentul WTA se vede nevoită să anunțe că a rămas fără bani, toate cîștigurile ei din tenis epuizându-se. Se numără printre sportivele cu venituri oarecum mici din tenis, iar dacă mai luăm în calcul și faptul că din martie nu s-a mai disputat niciun turneu, nu mai avea cum să mai acumuleze în plan financiar. Croata spune că puținii bani pe care i-a câștigat în tenis, și vorbim de o sumă sub 500.000 de dolari, au fost cheltuiți pe cazare, bilete de avion și antrenori, atunci când participa la turnee.

„Nu mai am niciun ban, pentru că tot ce am adunat în turneele mici în care am jucat am cheltuit pe cazare, transport, antrenori… Şi antrenorii trebuie să se întreţină şi să-şi câştige cumva existenţa, ei depind de noi, noi de ei, totul se învârte într-un cerc.

Cred că toţi cei care nu au sponsori sau o agenţie puternică în spate au probleme acum. Eu nu am fost atât de norocoasă şi a trebuit să fac totul pe cont propriu încă de când eram la junioare. Atunci, sponsorul m-a părăsit după 4 ani şi prima operaţe suferită”, a spus Tereza Mrdeza, pentru publicația croată Vecernji.

Le este recunoscătoare părinților

Tereza Mrdeza recunoaște că dacă nu ar fi avut parte de sprijinul părinților, financiar și moral, nu ar fi putut continua atât de mult în tenis.

„Nu fac un mare caz din asta, am mica mea echipă, părinţii care m-au ajutat întotdeauna. Acum am nevoie de ei şi privesc spre viitor. Cu toţii ne punem aceleaşi întrebări acum şi cred că sunt foarte mulţi care vor renunţa la tenis”, a mai spus jucătoarea croată.

Tereza Mrdeza s-a născut pe 14 noiembrie 1990, iar cea mai bună poziție pe care a ocupat-o în clasamentul WTA a fost locul 151. De-a lungul carierei, sportiva croată a câștigat premii în valoare de 426.258 de dolari.