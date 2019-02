Vâlcov ne învață ”care-i treaba” cu bâncile: ”nu vor pleca din România”, știe el de ce

Darius Vâlcov este ”somitatea” responsabilă pentru tot răul din economie din ultimul an. De la taxa pe lâcomie până la experimentele cu pilonul doi de pensii, consilierul lui Dăncilă nu a încheiat ideile crețe, iar cele mai recente le-a detaliat aseară la TVR.

Vâlcov este consilierul premierului Viorica Dăncilă pe probleme economice. S-a implicat direct în dezastrul de buget pe care Iohannis refuză să-l aprobe, iar acum, încearcă să apere ordonanța de urgență intrată în vigoare la finalul lui 2018. Într-o intervenție de la TVR1, consilierul a încercat într-o manieră foarte ineficientă să liniștească românii în privința viitorului băncilor de la noi.

În opinia sa, băncile străine nu intenționează să plece din România, deși profitul lor va avea de suferit titanic. „Spunea cineva că or să plece băncile. Nu or să plece băncile, că de la triplu, vor avea doar 20-30% peste media Uniunii Europene. De la triplu faţă de media Uniunii Europene. Noi credem că este suficient. (…) Noi, vorbim de Guvernul României şi de coaliţia de guvernare PSD-ALDE”, a declarat Vâlcov la TVR 1, încercând să explice cum fcunționează profitul băncilor, fără să folosească profit.

În același context, Vâlcov a insistat pe particularitatea populistă din spatele taxei pe lăcomie și a reamintit că intenția Guvernului cu această măsură a fost ca ratele pe care le plătesc cetățenii la credite să se reducă la jumătate. De parcă așa funcționează băncile…

„În momentul în care am luat această decizie, ne-am uitat la comportamentul băncilor din ultimii 30 de ani şi am constatat, fără nicio excepţie, că în fiecare an ratele la dobânzi la creditele pe care le iau românii sunt de două, trei, patru, cinci, până la şapte ori mai mari decât în restul Uniunii Europene. (…) De fiecare dată se primeşte un răspuns (…), şi anume riscul de ţară. (…) Această creştere care s-a produs în ultimii doi ani de zile s-a produs artificial, fără să aibă niciun motiv la bază. (…) La discuţii le-am zis un singur lucru: în momentul în care vrem să mergem mai departe în relaţia Guvern – bănci, trebuie să scădem ratele la jumătate. (…) De ce? Pentru că şi atunci este cu 20-30% peste media Uniunii Europene. (…) Până la sfârşitul acestui an, Guvernul şi-a propus ca ratele la creditele românilor să coboare la jumătate”, a mai spus Darius Vâlcov.