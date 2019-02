La Spitalul Județan Ilfov ies la iveală tot mai multe detalii revoltătoare privind comportamentul față de pacienți, după scandalul medicului fals care avea doar 8 clase. Pacientele sunt mințite că e mai bine să nască prin cezariană, pentru că șpăgile pe care le primesc doctorii sunt mai mari decât în cazul unei nașteri normale, dezvăluie mai multe paciente.

Copiilor și femeilor gravide li se inventau diverse diagnostice apoi medicul le informa că ar fi mai bine să nască prin cezariană.

Statul decontează la fel și nașterea naturală și cezariana, dar pentru personalul medical e mai avantajoasă a doua opțiune, pentru care au fixat praguri de șpagă mult mai înalte.

În acest spital rata nașterilor prin cezariană este de 86%, comparativ cu 36% cât este media în spitalele din România.

Spitalul din Ilfov, împărăția șpăgilor: 14.000 de euro din șpaga pentru cezariană

Mai multe paciente povestesc pentru ediția online a cotidianului „Libertatea” că plăteau câte 1000 de lei doctoriței Roxana Dragu și câte 150 de lei „mâinii a doua”, medicului fals Raluca Bîrsan, cea din urmă fiind vizată de un dosar penal după ce presa a descoperit că are doar 8 clase și că profesează cu ajutorul unei diplome „fabricate” cu ajutorul Photoshop.

Revenind la doctorița titulară, Roxana Dragu reușește să încaseze lunar aproximativ 14.000 de euro numai din operațiile de cezariană, potrivit unui calcul realizat de jurnaliștii Libertatea. La această sumă se adaugă șpăgile obținute pentru nașterile normale, ecografii și consultații. Ziariștii au estimat că, în total, câștigul mediu al doctoriței Dragu poate ajunge la 25.000 de euro pe lună. Enorm, pentru o țară ca România și mai ales pentru condițiile în care doctorița face acești bani.

Cât despre falsa doctoriță, care abia a terminat 8 clase, Raluca Bârsan făcea pe lună chiar și 4000 de euro, pentru că „mâna a doua” primea 150 de lei de la pacient. Așa povestesc mai multe meme.

Pleca acasă cu cel puțin 1.000 de lei pe zi, fără să calculăm gărzile și ceea ce primea de la cabinetul privat al Roxanei Dragu sau din operațiile făcute împreună la spitale private.

Așa se explică de ce pretinsei rezidente cu 8 clase, fără nici un minut de studii medicale, venită direct din Școala de arte și meserii Unirea, i-a convenit contractul de voluntariat cu spitalul pe 10 ani, notează jurnaliștii Libertatea.

Boli inventate pentru șpăgi. Pacientele, tăiate pentru că le speria doctorița

Una dintre femeile care au născut la Spitalul Juețean Ilfov în 2012, Andreea Preda, povestește cum i s-a inventat o miopie. A fost asistată de cuplul de medici Roxana Dragu – Raluca Bîrsan

„Doctorița Dragu mi-a spus că trebuie să nasc prin cezariană, pentru că copilul are cordonul ombilical înfășurat de două ori în jurul gâtului, iar când zilele trecute am căutat în actele mele, pe biletul de ieşire din spital scrie că am făcut cezariană fiindcă aş avea miopie. Dar eu n-am avut niciodată miopie, este o minciună! Eu aş fi vrut să nasc natural”, povestește Andreea Preda.

Mama a prezentat biletul de ieșire din spital din august 2012, bilet semnat de doctorița Roxana Dragu.

„În bilet scrie că mama ar avea nu doar miopie, ci şi coroidoză miopică, adică o modificare degenerativă a fundului de ochi, de regulă asociată cu miopia forte. Doar în aceste cazuri, miopia impune, din punct de vedere medical, cezariana. Dar Andreea Preda n-a avut niciuna dintre aceste afecţiuni.” Libertatea

Roxana Dragu a refuzat să comenteze atât cazul Andreei Preda, cât și acuzațiile altor mame care vorbesc despre șpăgile care li se pretindeau.

Vilă născută din faliment

Jurnaliștii au dezăluit că tatăl falsei doctorițe de la Ilfov, Raluca Bârsan, ridică o vilă în comuna Șoldanu, județul Călărași, la 15 kilometri de Oltenița, deși afacerile domnului Aurel Bârsan merg foarte prost.

Colegii fiicei sale din Spitalul Județean de Urgență Ilfov spun, însă, că „e, de fapt, casa ei, făcută cu banii din operații!”.

Afacerile derulate de tatăl falsei doctorițe sunt pe pierdere, potrivit informațiilor obținute de ziariști.

În imaginile publicate de Libertate apare o vilă cu etaj , folosită drept casă de vacanță de familia Bârsan, după cum au transmis angajații primăriei din Șoldanu: „Familia Bîrsan nu stă tot timpul acolo, de aia n-ați găsit pe nimeni acasă. O folosesc mai mult drept casă de vacanță, ei stau la București. Se laudă că fata lor e medic”.