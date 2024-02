Cristina Spătar a anulat vacanța în Maldive alături de soția gravidă a lui Corneliu Botgros. Ce s-a întâmplat VIDEO EXCLUSIV

Cristina Spătar a fost prezentă recent la un eveniment monden din Capitală și ne-a dezvăluit detalii în premieră despre următoarele vacanțe planificate, împreună cu soțul său Vicențiu Mocanu. Vedeta și partenerul său de viață s-au căsătorit civil pe data de 10 decembrie 2022, iar viața Cristinei Spătar s-a schimbat radical după ce și-a găsit sufletul pereche. Vedeta este invidiată pentru viața de lux pe care o are acum. Cristina trebuia să plece în Maldive în perioada următoare, însă vacanța s-a anulat! Artista ne-a dezvăluit motivul în exclusivitate pentru Playtech Știri.

În următoarea perioadă, Cristina Spătar, soțul sau, dar și cele 2 perechi de nași de cununie aveau programată o vacanță în destinația milionarilor: Maldive! Vedeta ne-a dezvăluit că s-a anulat călătoria, dintr-un motiv cât de poate de întemeiat.

Nașa lor de cununie este însărcinată în 5 luni și nu poate zbura mai mult de câteva ore cu avionul, iar vacanța nu ar fi completă fără compania oamenilor dragi. Astfel, artista a decis că vacanța să fie în Dubai!

Așadar, dacă soția lui Cornel este însărcinată în 4,5 luni nu va putea zbura multe ore. Până în Maldive zburăm cam 8 ore, așa am înțeles, deci ne-am orientat undeva mai aproape. Așa că s-ar putea să plecăm în Dubai! Fără nași nu se poate, pentru că ne-ar fi drag să mergem cu ei. Ne sunt foarte dragi, sunt oameni tare cumsecade. Să vedem dacă ne sincronizăm!”, ne-a mărturisit Cristina Spătar, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

“Mă îmbrac cu haine care să îmi acopere pielea cât mai mult, pentru că nu sunt deloc bronzată. Trebuia să plecăm într-o vacanță, dar nu prea ne sincronizăm cu nașii noștri de cununie. Ei au anumite date când au concerte. Trebuia să plecăm în Maldive, dar am anulat și vom pleca în Dubai, pentru că una dintre nașe este însărcinată. Am dezvăluit în exclusivitate acum!

Cristina Spătar și milionarul Vicky Mocanu s-au cununat religios la biserica „Buna Vestire” din Râmnicu Vâlcea. Mirii au avut două perechi de nași, pe artistul de muzică populară din Chișinău, Ion Paladi, alături de soția lui, Veronica, și pe fiul celebrului dirijor Nicolae Botgros din Chișinău, Corneliu Botgros, alături de soția lui, Angela.

Cristina Spătar a pus câteva kilograme, iar vedeta încearcă să revină la stilul de viață sănătos pe care îl avea înainte. Cu toate acestea, vedeta are un mic secret pentru a se menține ca la 20 de ani. Ce-i drept, Cristina nu își arată deloc vârsta:

“Odată cu sărbătorile, am luat în greutate, asta vorbeam și cu fetele…Ne-am îngrășat puțin. Am mâncat porc, cozonaci, sarmale…Dacă ai ști cât am petrecut în perioada aceasta! Am zis: Gata! Trebuie să mergem în sala de sport, să mergem la filmări, la evenimente, să ieșim din casă, să mergem la studio, să înregistrăm piese, ca să intrăm în ritmul normal al vieții, ca să slăbim. De exemplu, când plec de acasă nu mănânc nimic! E super așa.”, ne-a declarat Cristina Spătar, într-un alt interviu exclusiv pentru Playtech Știri.