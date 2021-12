Cristina Spătar a ajuns la sapă de lemn. Trece prin cele mai grele momente din viaţa ei

Cristina Spătar trece prin momente grele din punct de vedere financiar. Cunoscuta cântăreață mărturisește că nu se mai descurcă atât de bine cu banii și s-a gândit chiar într-o perioadă să plece din țară.

Cristina Spătar este cunoscută în România drept Regina R&B, dar se pare că timpurile în care nu avea nicio grijă au dispărut de o bună perioadă. Perioadele deloc fericite din viața sa au început în momentul în care a divorțat.

Vedeta a continuat șirul de dezamăgiri după ce a dat o nouă șansă iubirii și nu a mers, iar acum o duce rău din punct de vedere financiar. Cântăreața și-a pierdut din contractele care îi aduceau bani din cauza pandemiei care a afectat-o destul de tare.

Tocmai când credea că lucrurile vor reveni cât de cât la normal, aceasta și-a cam luat gândul și de la cântările de sărbători. Artista nu s-a ferit să le spună fanilor că este mai atentă la cheltuieli și că a fost nevoită să găsească alte surse de venit.

Cu toate astea, ea nu se dă bătută și spune că reușește să se descurce în orice condiții. Solista și-a drămuit cu grijă bănuții pentru a-i ajunge și pentru vremuri dificile, timp în care a mai făcut câteva haine pentru câțiva clienți, a mai cântat pe unde a putut și s-a bucurat de puținele contracte de imagine.

„Încerc să-mi găsesc soluții să pot să-mi produc proprii mei bani, să pot să cresc copii … contracte de imagine, am mai făcut haine pentru câteva persoane, am avut cântări. Vara asta, toate cântările mi le-am drămuit, mi-am drămuit bănuții ca să pot să îi am pentru perioade în care nu mai există.

Cristina Spătar a fost nevoită să-și închidă atelierul care era o sursă de venit pentru ea. Din păcate, după ce a pierdut multe contracte pe care le avea, a hotărât că cel mai bine este să pună stop afacerii.

„Am închis atelierul odată cu pandemia. Era foarte greu, eram zece angajați. Chiar mi-a fost foarte greu, am pierdut din contracte și atunci am pus punct pentru o periodă. Am fost invitată la Dubai cu colecția mea de haine și nu m-am prezentat cu haine, dar am cântat. Poate la anu’, de ce nu, dacă lucruriile vor merge mai bine …”, a mai declarat interpreta.