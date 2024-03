Cristina Şişcanu, lăsată fără telefon şi fără maşină, în drum. Cum a ajuns în situaţia asta: „Nu ştiam ce să fac”

Cristina Șișcanu are din nou probleme. Celebra jurnalistă este foarte supărată și a vorbit pe rețelele de socializare despre tot ce i s-a întâmplat. Prin ce a trecut soția lui Mădălin Ionescu și cum a ajuns să rămână fără telefon și mașină în drum, în plină zi.

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai iubite vedete din România. Este foarte activă în mediul online, unde o urmăresc o mulțime de oameni, ce ard de nerăbdare să afle ce mai este nou în viața ei.

Indiferent de ce se petrece, ea este mereu acolo să vorbească tututor despre experiențele de care are parte. De data aceasta, însă, nu a venit cu vești deloc bune pentru internauți. După ce și-a pierdut tatăl și a fost țepuită de o companie de pe Internet, a mai primit o lovitură grea astăzi.

Vedeta a mers să înscrie mașina, dar se pare că procesul nu s-a derulat deloc așa cum spera. Soția lui Mădălin Ionescu a început ziua cu stângul și și-a dat complet planurile peste cap, după ce a întâmpinat tot felul de probleme.

Cristina Șișcanu a povestit, cu lux de amănunte, cât de grea a fost ziua ei în prima parte. Vedeta a plecat de acasă fără telefon, dar nu s-a panicat, gândindu-se că nu va avea nevoie de el pentru o simplă cerere la Taxe și Impozite.

Ulterior, s-a dovedit că îi lipsește un document important, pe care îl avea chiar pe dispozitivul ei. Cum acesta lipsea, bineînțeles că nu a putut intra în posesia cărții mașinii, ceea ce i-a stricat complet treburile.

Se duce Mădălin la mașină să caute copia, nu există. Într-un final, mi-a trimis cineva copia, am rezolvat. Între timp, Mădăllin a plecat, eu am rămas să semnez ultimele chestii”, a explicat vedeta.

Îmi dau seama că trebuie să o am pe mail, dar cum să intru dacă am telefonul acasă. Nu voiam să intru de pe alt calculator, pentru că am setat anumite chestii.

„Am plecat cu două mașini, realizez pe drum că am uitat telefonul acasă. Asta e, mă descurc fără. Mădălin nu înțelegea de ce nu răspund, eu care mereu răspund la telefon. Când să începem procedura, constat că nu am copia de pe cartea mașinii.

Soțul ei a încercat să o ajute, dar se pare că mai rău a complicat situația, care era deja dificilă. Fără să își dea seama, prezentatorul TV a plecat spre serviciu cu cheia soției sale, ceea ce a însemnat că ea nu se mai putea deplasa.

Mai grav, nu a putut să cheme nici măcar un Uber, pentru că nu avea telefon. Deși era destul de departe de casă, a ales să meargă pe jos, pentru că nu putea să piardă timpul, fiind deja în întârziere, într-o zi în care avea foarte multe planuri.

„Când să plec, am constatat că nu am cheia mașinii. De ce? Pentru că Mădălin luase cheia. N-am nici telefon să chem un Uber, nicio șansă. Am zis că mă pot duce acasă pe jos. Problema era că mai aveam câteva drumuri planificate pentru ziua de azi, pentru că vrem să înmatriculăm mașina și să plecăm din țară.

Urmează să plecăm într-o deplasare doar noi doi. Am mers pe jos, soare, pomi înfloriți, miros de primăvară. Am făcut mișcare, a fost superb. Am ajuns acasă, iau a doua cheie și merg să recuperez mașina. Nu știu dacă mă încadrez să le rezolv pe toate. Nu m-am enervat, cred că este înțelepciunea vârstei”, a încheiat vedeta.