Mădălin Ionescu o dă de gol pe Cristina Șișcanu. Ce spune despre conflictele de la Survivor

Cristina Șișcanu a stârnit un val de antipatii după atacurile verbale lansate la adresa unora dintre concurenții de la ”Survivor 2020”, de la Kanal D. Conturile rețelelor de socializare ale vedetei au fost astfel invadate de mesaje în care aceasta este criticată dur pentru reacțile arogante și comportamentul lipsit de fair-play față de alți coechipieri. Mădălin Ionesc este cel care îi ia apărarea soției lui, în mediul online, explicând motivul pentru care soția lui nu și-ar fi putut controla reacțiile nervoase.

Mădălin Ionescu o dă de gol pe Cristina Șișcanu

Cristina Șișcanu a fost criticată dur pentru că ar provoca doar scandaș și că și-ar trata adversarii cu superioritate. Mai mult, aceasta a devenit unul dintre cei mai antipatici concurenți de la Survivor, intrând în dispute cu ”Războinicii” cărora le-a spus că sunt lipsiți de eleganță. De asemenea, aceasta a ajuns la cuțite și cu Lola, după o confruntare în care a demonstrat că nu are atuuri sportive. Mădălin Ionescu este cel care îi administrează conturile de socializare și încearcă să gestioneze comentariile negative ale fanilor emisiunii la adresa parteneri sale. Acesta a explicat de ce mama fetiței sale reacționează astfel.

„Cred că ea se aştepta, aşa cum au făcut-o mai mulţi faimoşi, că elementele sportive nu vor fi predominante. Sigur se aştepta ca problemele cu mâncarea să fie extreme de serioase, dificile să fie şi acomodarea cu condiţiile precare de igienă, absenţa unui spaţiu pentru dormit, procurarea hranei. Şi pentru asta cred că era pregătită. Cristina este o fire extreme de dârză. Extrem de rezistentă. Este o femeie cu un simţ al deminităţii ieşit din comun. Este altruistă. Are un suflet foarte bun şi cei care o cunosc ştiu exact ce spun. Din punctul meu de vedere a făcut faţă cu brio acestei provocări. Nu ştiu câţi din cei care o critic acum, ar putea trăi cu 100 de grame de orez pe zi, să locuiască în acele condiţii foarte dificile şi să mai facă faţă şi unei competiţii cu nişte oameni care şi-au dedicat viaţa sportului şi să mai fie şi lucizi, calmi şi tăcuţi, atenţi cu toată lumea. Ştiu lucruri pe care le-a făcut Cristina, pentru că le-a şi menţionat oarecum în momentul eliminării cumva supărată de situaţia prin care trece. Eu sunt foarte, foarte mândru de ea”, a explicat Mădălin Ionescu într-un video publicat pe canalul IGTv al Cristinei Șișcanu.

Ce spune despre conflictele de la Survivor

Tot Mădălin Ionescu este cel care îi laudă calitățile de supraviețuitor ale soției sale, spunând că este un om care s-a evidențiat de fiecare dată prin bunătatea față de ceilalți. De asemenea, el crede că aceasta merită, în loc de critici, multe aprecieri, și condamnă ”răutatea unora care stau în fața televizoarelor”.

” Merită felicitări! Mă bucur că în anumite momente Cristina a luat decizii care au schimbat în bine viaţa unora dintre membrii echipei. Toţi cei care judecă de pe margine, stând în faţa televizoarelor, condamnând-o că este cel mai slab om din echipă sau că a avut nişte reacţii temperamentale nu ştiu ce spun. Oamenii aceştia, eu nu am văzut atâta răutate în altă parte a lumii ca aici în România! Mie nu mi se pare deloc inexplicabil ce a făcut sau de neiertat. Până la urmă a avut o reacţie fără să jignească pe nimeni în momentul în care Războinicii se bucurau, intraseră atât de tare în joc, încât nu mai ţineau cont de faptul că un om are o problemă fizică gravă. Cazul lui Augustin Viziru, care îşi rupsese practic musculatura. A reacţionat normal sub imperiul acelei situaţii. Ea fiind mai mai aprigă de felul ei, deşi este un om extrem de bun la suflet”, a mai spus Mădălin Ionescu.

Cum explică scandalul cu Lola

Mădălin Ionescu a comentat și scandalul cu Lola, găsind explicații în favoarea soției sale:

„A doua oară a avut o reacţie în faţa unei fete pe care o cunoşteam. Mă refer la Lola, care este şi basarabeancă, de altfel, ca şi Cristina, şi care a agresat-o. S-a dovedit lipsită de fair-play într-un moment al competiţiei, dovadă că a şi primit un cartonaş galben din partea organizatorilor şi asta a fost reacţia Cristinei. Aaaa, că nu i-a întins mâna în momentul în care Lola şi-a cerut scuze. Eu i-aş fi întins mâna. Sub imperiul lipsurilor, a privaţiunilor nu poţi să fii perfect. Sunt absolut convins că în momentul în care se vor întoarce în ţară, Lola şi Cristina vor vorbi absolut normal. Totul va fi pus pe seama acestei încercări în care oamenii nu pot fi impecabili, aşa cum suntem noi, cei care criticăm în permanenţă”, a adăugat Mădălin Ionescu.

De ce este propusă către eliminare

Mai mult decât atât, omul de televiziune este de părere că soția sa a fost votată să plece din republica Dominicană pentru că nu ar face față competiției strict din punct de vedere sportiv.

„Se pare că cei mai mulţi dintre colegi au votat-o pentru eliminare considerând că este un concurent mai slab al echipei. Poate că este adevărat că din punct de vedere sportiv, Cristina nu şi-a arătat foarte mult calităţile sportive, însă şi-a arătat alte calităţi legate de flexibilitate, adaptabilitate şi de luarea unor decizii fabuloase în favoarea celorlalţi colegi şi eu sunt foarte mândru de ea. Ce mi s-a părut straniu nu e că a fost neapărat votată, propusă pentru eliminare, ci faptul că un sportiv exemplu cum e Cezar Juratoni a eliminat-o pe Cristina deşi nu-mi aduc aminte ca el să fii adus vreun punct echipei. Deci, eu ca bărbat nu aş fi putut să fac aşa ceva, în condiţiile în care nici el până acum nu s-a dovedit foarte util… de ce să propui tu o femeie spre eliminare? Dacă eram în situaţia asta eu mă propuneam singur spre eliminare. Nu am nimic cu Cezar. Toţi sunt nişte supravieţuitori din punctual meu de vedere. (…) Până la urmă nu e nicio ruşine să piezi o competiţie sportivă”, a mai adăugat Mădălin Ionescu.