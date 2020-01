Ce scrisoare de rămas bun i-a lăsat Cristina Șișcanu soțului ei. Mesaj sfâșietor pentru Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu participă la Surviror România, reality show care este filmat în Republica Dominicană. Înainte de plecare, vedeta i-a lăsat lui Mădălin Ionescu un mesaj emoționant.

Cristina Șișcanu, mesaj emoționant pentru Mădălin Ionescu

„Baby, îţi las această scrisoare acum, după ce am plecat spre o experienţă care va cântări, probabil, în viaţa mea mult mai mult decât mi-am imaginat. De la ţine am învăţat că nu e bine să ratezi niciun tren care se opreşte în staţia ta. Nu ştiu spre ce orizonturi mă va duce acest drum, dar cert e că la final îmi voi cunoaşte mai bine limitele şi, evident, voi fi şi mai puternică, şi mai determinată”, i-a scris Cristina Șișcanu soțului ei, prin intermediul OK! Magazine.

Vedeta i-a transmis prezentatorului TV că fizic va fi în Republica Dominicană, dar cu sufletul va fi aproape de el. Cristina Șișcanu l-a rugat pe Mădălin Ionescu că aibă grijă de fetița lor, Petra.

„Ai atât de mult de muncă, dar tu asta ai făcut întotdeauna. Nimic nu te-a împiedicat să reuşeşti. Să ai grijă de Petra, iubitul meu frumos! Despărţirea de ea mă copleşeşte şi mă sufocă. Aş fi vrut să o iau cu mine. Noi două părem cioplite una în cealaltă. Ştii că în ultimul timp a stat numai în braţele mele. Ea a simţit permanent că se întâmpla ceva, că se va schimba ceva. Să o iubeşti, baby ! Să o iubeşti şi cu inima mea, în fiecare clipă. Fă-o să râdă ! Asta îi place cel mai mult! Ştiu că o să te descurci. Ai crescut cu atâta grijă doi copii extraordinari. Să le fii alături şi lui Filip şi Ştefaniei. Oricum te vor ajută foarte mult bunicii. Va iubesc! Voi sunteţi sensul meu”, i-a transmis Cristina Șișcanu.