Cristina Șișcanu, criticată pentru că e grasă. Cum arată în costum de baie

Cristina Șișcanu a plecat împreună cu familia în Grecia pentru câteva zile. Desigur, jurnalista a postat pe contul său de Instagram fotografii îmbrăcată în costum de baie. Imediat, internauţii au criticat-o că a pus câteva kilograme pe ea.

În 2017, Cristina Șișcanu și soțul ei, Mădălin Ionescu, au devenit părinţii unei fetiţe. Se pare că jurnalista a acumulat pe perioada sarcinii aproape 30 de kilograme, ceea ce a nemulţumit-o profund. S-a pus repede pe treabă şi, cu ajutorul unui nutriţionist, a reuşit să slăbească 27 de kilograme. De atunci, aceasta s-a concentrat pe o alimentaţie sănătoasă, însă a neglijat să îşi lucreze corpul la sala de fitness.

“Am avut 87 de kilograme şi am slăbit 27 de kilograme. Acum am 60, dar aş vrea să mai dau două-trei kilograme jos. Cât am fost însărcinată am poftit la foietaje, dar acum am grijă, mă abţin. Meniul pe care l-am ţinut a fost dat de o doamnă doctor nutriţionist”, povestea în urmă cu ceva timp soția lui Mădălin Ionescu.