Cristina Șișcanu, atac la Botezatu și Maurice Munteanu: ”Ați primit așa ceva de la Tonciu?”

Controversele nu au părăsit show-ul de modă nici ultima seară! Platoul a fost plin de ironii, acuzații dure și reacții acide, dar voalate. Cristina Șișcanu nu s-a depărtat de firea-i aspră și tăioasă, așa că a părăsit podiumul cu câteva cuvinte grele pentru doi dintre jurați.

Criștina Șișcanu, acuzații dure la adresa juriului. Botezatu și Maurice Munteau, primii vizați

Soția lui Mădălin Ionescu s-a făcut cunoscută prin caracterul său extrem de tăios, niciodată de neîndupelcat în fața dreptății. Celebra prezentatoare de televiziune a pus câteva întrebări extrem de picante chiar după ce a fost eliminată. Tensiunea n-a dispărut din platou preț de câteva minute bune, când moldoveanca le-a adresat juraților câteva curiozități pe care le aveau și câțiva dintre fanii emisiunii.

Cei vizați de acuze dure au fost însă Cătălin Botezatu și Maurice Munteanu, care au fost fost puși într-o postură grea. În timpul acestea, Raluca Bădulescu a primit câteva ironii voalate și a fost tratată cu puțină aroganță de Cristina, cea din urmă demonstrându-i că și-a câștigat locul chiar și până aici, iar că nu norocul s-a făcut vinovat de ceva.

„Ați primit așa ceva de la Tonciu?”

Cristina Șișcanu: În această competiție a primit foloase din partea Andreei Tonciu sau a apropiaților?Ați primit așa ceva de la Tonciu? Rugăminți sau solicitări pentru a o favoriza. Adresez această întrebare pentru că în mediul online se vehiculează acest lucru.

Cătălin Botezatu: Nu m-aș preta ca jurat la așa ceva. Tot hate-ul pe care l-am luat pentru Andreea a fost unul asumat.

Cristina Șișcanu: A fost o zvâcnire tot în mediul online că umneavoastră ați stat n spatele ținutelor Alexandrei Șișcanu.

Maurice Munteanu: Evident că răspunsul e NU. Nu știu de ieri sau de azi cine sunt. Astea sunt chestiuni care sunt verificate.

Cristina Șișcanu: Raluca Bădulescu mi-a spus că am ajuns printr-un noroc în marea finală, norocul este al vostru că am participat la Bravo, ai Stil. Vă mulțumesc!

Raluca Bădulescu: Am dezbătut acest subiect. Și nouă ne pare bine că ai făcut parte din conurentele Bravo, ai stil.

Ilinca Vandici, detalii despre sezonul celebrităților

„Ai votat? Toată lumea să voteze! A fost cel mai tare sezon care a existat vreodată la Bravo ai stil. A fost crunt, dar a fost minunat, senzațional. Nu mă așteptam să fie atât de lung. În fiecare seară ba plângeam, ba rădeam. Au fost autentice, au știut să vorbească n-a trebuit să mă chinui să scot cuvintele de la ele și să-mi spună propoziții scurte să trebuiască să leg tot felul de lucruri. Mi-au făcut treaba mai ușoară, dar în același timp și foarte grea pentru că au vorbit foate mult. În continuu au stat pe telesoane, în continuu aveau apă. Cred că am slăbit 3 kilograme și mi-au ieșit 200 de fire albe din cauza lor, a lui Maurice în special”, a detaliat Ilinca Vandici.