Cristina Pucean a dat lovitura în Germania! Ce a făcut într-o singură noapte pentru 10.000 de euro

Cristina Pucean e pe val! După ce a bifat Românii au Talent, s-a reîntors la munca de zi cu zi și la evenimentele de care nu duce lipsă. Dacă mulți credeau să sumele exorbitante ajung în general la soliștii pentru care dansează, s-au înșelat! Blondina a reușit să facă 10.000 de euro într-o seară, în Germania.

Cristina Pucean, renumita dansatoare a maneliștilor, bifează reușite peste reușite. Aceasta dansează de la vârsta de 14 ani, iar acum este pe culmi în ceea ce privește partea profesională. Nu doar că a ajuns extrem de cunoscută, dar la 24 de ani reușește să facă rost de evenimente peste evenimente și de contracte care să o avantajeze din toate punctele de vedere. Blondina a fost de curând în turneu în Germania, iar într-o singură noapte a reușit să strângă 10.000 de euro, ne-a mărturisit o sursă din anturajul ei. Suma cu care a plecat acasă dansatoarea este cea din dedicații, bani pe care tânăra i-a adunat din vestimentația de spectacol.

Amintim că ediția de pe data de 28 martie a surprins-o pe Cristina pe scena de la Românii au Talent. Aceasta a fascinat publicul masculin și nu numai și a reușit să plece acasă cu 4 de DA. Fanii artistei o vor putea vedea de acum pe micile ecrane în următoarea etapă a show-ului preferat de români.

„Eu nu am dansat până de curând, după ce nepotul meu a murit m-am lăsat o perioadă. Vineri, pe 13 septembrie, am plecat în turneu în Germania. Nepoțelul meu m-a ajutat la bagaj, mi-a spus pa, a zâmbit ca și cum ar face-o pentru ultima oară, iar apoi s-a întâmplat tragedia. Primul apel primit a fost de la cumnata mea. Îmi pare rău că am luat-o pe mama cu mine și că am plecat. Tot nu cred că a murit, cred că e aici. Mi s-a spus prima oară că a luat casa foc, mi-au spus la telefon că cel mic era în casă, apoi eu am început să sun pe rând toți prietenii apropiați. Nimeni nu mi-a spus de el că nu e bine, mi s-a spus că e stabilizat. Până am să ajung acasă am știut că e bine, când am ajuns am făcut un șoc. A fost un chin drumul, nu mai aveam pe cine să sun. Toată lumea m-a mințit că trăiește, ca să nu pățim noi ceva pe drum”

Cristina Pucean