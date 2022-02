Cristina Neagu, veste uriașă pentru naționala de handbal. Desemnată de patru ori drept cea mai bună handbalistă din lume, jucătoarea de 33 de ani s-a retras temporar din națională, în 2021. Ea a dorit să facă o pauză, atât fizică, dar și psihică. În plus, interul stânga s-a operat și la genunchiul stâng. Acum, Cristina Neagu se pregătește să revină în lotul tricolorelor, anunț care a fost făcut de antrenorul naționalei, Adrian Vasile.

„Vine o pauză pentru mine. Cel mai probabil, nu o să joc la națională în 2021. Sper să am mai multă energie la anul, să fiu mai motivată. Am acumulat oboseală fizică, psihică, am avut parte de câteva accidentări în ultimul an și cred că e un moment bun să mă odihnesc, apoi să revin cu dorințe noi. De la anul voi continua să joc la națională, vreau să merg la Jocurile Olimpice.

Sunt calificări pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial! Nicio echipă nu trebuie să depindă de o jucătoare! Fetele vor învăța să joace și fară mine. Nu vorbim de o retragere definitivă, e ceva temporar. Am nevoie doar de o pauză, am nevoie să-mi încarc bateriile”, a declarat Cristina Neagu, în aprilie 2021.