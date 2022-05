Cristina Neagu, atacată dur de antrenorul unei adversare: „Prost e Nicușor Dan că îi dă salariul ăla!”. De la ce a pornit disputa

Cristina Neagu, atacată dur de antrenorul unei adversare. Vedeta de la CSM București și echipa națională este protagonista unui scandal cu Gheorghe Tadici, antrenorul HC Zalău, cu care „tigroaicele” au jucat joi în penultima etapă a campionatului național feminin de handbal. Cristina Neagu și-a acuzat inițial adversarele de la Zalău că „și-au dat viața” în meciul cu CSM, favorizând rivala la titlu a bucureștencelor, Rapid.

„Cu noi vă daţi viaţa, cu alţii vă daţi… la o parte. Şi n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câştigătoarea se stabileşte dinainte. Norocul nostru că am reuşit să rezistăm, a câta oară , 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcţie bună. Proud of us girls (Sunt mândră de noi, fetelor!)”, a scris Neagu pe Facebook.