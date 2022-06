Cristina Neagu acuză derapajele din handbalul românesc: „Am văzut scene de abuz fizic”. Ce amendă a primit VIDEO

Cristina Neagu acuză derapajele din handbalul românesc. Liderul echipei naționale și al celor de la CSM București a avut un sezon dificil, în ciuda unor reușite personale. „Tigroaicele” n-au ajuns nici anul acesta în Final Four-ul Ligii Campionilor și au pierdut titlul în fața rivalelor de la Rapid. Cristina Neagu a vorbit deschis, într-un interviu, despre comportamentele violente ce există în acest sport, în România, la nivelul unor antrenori.

Cu toate acestea, Cristina Neagu a fost aleasă, pentru a 7-a oară, în echipa ideală a Ligii Campionilor, fiind și golgheterul competiției.

Cristina Neagu a acordat un interviu jurnalistului Cătălin Striblea în care s-a referit și la problema comportamentului violent al unor antrenori din Liga Florilor. Ea l-a vizat pe Gheorghe Tadici, tehnicianul celor de la HC Zalău, cu care a intrat recent într-un conflict.

Cred că nicio handbalistă nu ar trebui să accepte un astfel de comportament. Nici verbal, nici fizic. Din păcate, există această percepție, că totuși nu e atât de grav ce se întâmplă. Lumea zice că nu e grav, nu s-a întâmplat nimic, e ok, nu vreau să zic nimic despre asta, să nu am probleme mai departe. Este o acceptare a faptelor. La noi (n.r. – la CSM București), cel puțin, nu există așa ceva, niciun fel de violență”, a spus Neagu în interviul menționat.

Cristina Neagu a avut un conflict cu Gheorghe Tadici, recent, după meciul direct al „tigroaicelor” cu HC Zalău. Interul stânga a acuzat echipa ardeleană că a vrut să-i pună „bețe-n roate” formației sale, în lupta pentru titlu.

„Cu noi vă daţi viaţa, cu alţii vă daţi… la o parte. Şi n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câştigătoarea se stabileşte dinainte. Norocul nostru că am reuşit să rezistăm, a câta oară , 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcţie bună. Proud of us girls (Sunt mândră de noi, fetelor!)”, a scris Neagu pe Facebook.