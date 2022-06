Cristina Neagu, a 7-a oară în echipa ideală a Ligii Campionilor. Ce a declarat imediat după ce a aflat

Cristina Neagu, a 7-a oară în echipa ideală a Ligii Campionilor. Marea handbalistă de la CSM București și echipa națională a primit o nouă recunoaștere a valorii sale. Deși „tigroaicele” au fost eliminate în sferturile de finală ale competiției, jucătoarea de 33 de ani a fost nominalizată în All-star Team-ul Ligii Campionilor. Cristina Neagu a fost, de curând, și în centrul unui scandal cu antrenorul celor de la HC Zalău, Gheorghe Tadici.

Cristina Neagu, a 7-a oară în echipa ideală a Ligii Campionilor. Interul stânga de la CSM București a fost nominalizată din nou în All-Star Team-ul competiției, deși „tigroaicele” au ratat din nou accesul în „Final Four”. Ele au fost eliminate dramatic în sferturi de danezele de la Esbjerg.

Cristina Neagu a fost inclusă în garnitura ideală a Ligii Campionilor și în perioadele 2015-2018 şi 2020-2021.

Cristina Neagu a fost în centrul unui scandal cu antrenorul HC Zalău, Gheorghe Tadici. Jucătoarea le-a acuzat pe adversarele din penultima etapă a Ligii Florilor că și-au dat viața pe teren în meciul cu CSM, în timp ce cu rivala la titlu, Rapid, n-au avut aceeași atitudine.

„Cu noi vă daţi viaţa, cu alţii vă daţi… la o parte. Şi n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câştigătoarea se stabileşte dinainte. Norocul nostru că am reuşit să rezistăm, a câta oară , 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcţie bună. Proud of us girls (Sunt mândră de noi, fetelor!)”, a scris Neagu pe Facebook.