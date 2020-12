Cristina Joia, operată din nou la nas. Ce se întâmplă cu vedeta PRO TV, trăiește o mare dramă

După ce a fost lovită în urmă cu mai multe săptămâni într-un magazin, de către o femeie, Cristina Joia de la Visuri la Cheie a suferit o a doua intrevenție la nas. Această operație a durat aproxinativ cinci ore și a fost una destul de complicată.

Cristina Joia, operată din nou la nas

Amintim că, la momentul incidentului, agresoarea Cristinei Joia i-a spart nasul, lăsând-o într-o baltă de sânge. A avut prima operație, dar după o vizită la medic, aceasta a aflat că trebuie să o mai facă și pe a doua.

„M-am operat joi, pe 17 decembrie. Am mers iniţial la un control, pentru că nasul meu rămăsese un pic strâmb după prima intervenţie de urgenţă şi voiam să ştiu dacă aş putea interveni asupra cicatricei. Ulterior, operaţia s-a dovedit a fi una de reconstrucţie nazală, dar asta am aflat postoperator. Operaţia nu a fost uşoară, a durat în jur de 5 ore, pentru că a trebuit, ca într-un puzzle, să repună în poziţie oase mici, cartilaje care rămăseseră nesudate (aici domnul doctor ar şti să ne spună mai multe). Ideea e că pe fişa mea scrie reconstrucţie nazală, nu rinoplastie. În schimb, sunt foarte liniştită şi încrezătoare că, deşi acum fizic nu sunt în cea mai bună formă, pe viitor voi fi bine.’, a spus ea pentru protv.ro.

Astăzi însă, Cristina Joia a venit în emisiunea ”La Măruță” unde a făcut mai multe dezvăluiri. Mare iubitoare de animale, aceasta a adoptat doi câini, dar a martursit că hraneste toti cainii pe care ii vede.

”Fac mai bine, tin masca, dupa toata nebunia care a fost, am o cicatrice si nu vreau sa nu intristam asa oamenii, inca nu e vindecata cum trebuie. Am adoptat un caine. Am vazut un anunt pe Facebook, iar noi am fost singurii care au urcat in masina si au luat catelul. Eram pe strazile Brasovului si câinele a stat in foster. Mi-am dat seama ca este sufletul meu canin pereche. Sunt iubitoare de animale. La ”Visuri la Cheie” mereu mi-am donat ratia de mancare unor animale pe care le vedeam pe câmp”, a spus Cristina Joia.

”Nu-mi retrag plângerea”

Ce va face Cristina Joia de sărbători, dar și dacă mai urmează a treia operație la nas, aceasta a dezvăluit.

”De sarbatori ma joc cu cateii, o sa stau acasa, cu familia. Sunt bine acum, in schimb las lucrurile sa curga din punct de vedere legal. Vreau sa iert, dar nu-mi retrag plangerea. Am o responsabilitate pentru alti oameni, pentru ca istoria se poate repeta. Sunt foarte recunoscatoare ca ochii mei sunt intregi”.

Cristina Joia a mai vorbit în emisiunea lui Măruță despre copilărie, dar și despre ce își dorește de la Moș Crăciun.

”In copilarie eram pufoasa, cel mai gras copil din maternitate. Am avut 5 kg 200 la naștere. De la Mos Craciun imi doresc liniste, sa nu trebuiasca sa mai port masca, as vrea nasul meu inapoi. Mai urmeaza inca o interventie, pentru ca sper sa urmeze un sezon Visuri la Cheie in care sa nu mai fie nevoie de măști”, a conchis Cristina Joia, designerul de la ”Visuri la Cheie”.