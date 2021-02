Cristina ICH și-a divulgat singură secretul neștiut de fani. De unde vine ea, de fapt

Cristina ICH e deja una din cele mai cunoscute personaje de la noi, dar cu toate astea reușește să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor. Ce detalii le-a adus fanilor în cadrul recentei apariții?

Cristina ICH a susținut de multe ori că este un om al instagram-ului, mai cu seamă că acolo și-a format marea comunitate, astfel că rareori poate fi văzută în cadrul unor interviuri sau a unor apariții la diverse emisiuni.

Iată că a făcut o excepție pentru Marius Tucă Show, făcându-și apariția la emisiunea pe care o urmărește deja de multă vreme. Frumoasa a menționat pentru prezentator faptul că își dorea să fie invitata lui.

Vedeta a dat mai multe detalii neștiute din viața sa, dar a și mărturisit că în curând va apela la gestul făcut de Dorian Popa. Cântărețul și-a adăugat prenumele de „Hâtz” în buletin, iar Cristina urmează să se numească „ICH” și în acte.

„Pentru mulți sunt doar o imagine și atât. Dar sunt resemnată. Nu încerc să fiu altceva decât o imagine. De fiecare dată am încercat să salvez aparențele pentru că eram o fata drăguță de la țără. Să mă dau mai deșteaptă decât sunt, să demonstrez că am citit mai multe decât „Baltagul” de Sadoveanu. A trebuit să demonstrez multe și am dat o în bară, cum e atunci când încerci să demonstrezi ceva”, a detaliat aceasta.

Tânăra mămică a menționat de multe ori pe rețelele de socializare că nu a uitat și nu va uita niciodată de unde a plecat: „vă spun că sunt de la coada vacii. Nu mi-am pierdut încă dexteritatea de amulge vaca.”

De asemenea, a mai menționat că a crescut exclusiv la țară alături de mama și bunicii ei. Poate nu mulți din internauți nu știau acest detaliu, dar Cristina îl numește tată pe bărbatul cu care s-a căsătorit ulterior mama sa.

„Eu nu am fost conștientă. Ca un om inconștient, m-am băgat cu un băiat și am început să mă scălămbăi pe Facebook. Viață m-a dus unde a vrut ea. Eu am plecat, mama și-a refăcut viață, suntem o familie fericită. Am intrat la facultate, apoi eu am ajuns la o agenție de modeling am plecat la Milano, Londra. Mi se părea că băiatul de la Bromania seamănă cu actorul din Prison Break.

I-am dat un mesaj, am făcut un filmulet și a avut succes. Începi să ai succes și ai impresia că trebuie să faci tu lucrurile și să nu mai depinzi de nimeni. Să fiu propriul stăpân, să nu fiu la cheremul nimănui. Am început să fac chestiile astea de dezvoltare personală, cum să ne îmbracăm, și făceam niste porcarii la început. Eu am încercat să fiu pe placul tuturor dar am înțeles tărziu că nu se poate”

Cristina ICH (Sursa: alephnews.ro)