Cristina Ich, senzuală pe rețelele sociale. Modelul a renunțat complet la haine pentru un pictorial de senzație! FOTO

Este aproape imposibil să nu fi auzit de Cristina Ich, dacă obișnuiești să petreci timp pe rețelele sociale. Frumoasa șatenă este una dintre cele mai admirate influencerițe din România. S-a fotografiat în ipostaze extrem de senzuale. Imaginile în care apare dezbrăcată au făcut furori în mediul online. Foto

Cristina Ich, odinioară Cristina Micu, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Spunem odinioară fiindcă vedeta și-a schimbat recent numele, dorind să aibă parte de unul cu rezonanță pentru public. Originară din Republica Moldova, vedeta a cucerit publicul cu frumusețea sa izbitoare.

A reușit să fie un adevărat fenomen pe rețelele sociale, unde abordează diverse subiecte de discuție. Însă asta s-a întâmplat după ce a colaborat cu Bromania în filmulețe umoristice. Ulterior, a reușit să îi impresioneze pe italieni, fiind selectată pentru a participa în emisiunea Ballando con le stele.

Puțini știu detalii despre viața personală a Cristinei Ich, în ciuda faptului că este foarte cunoscută în mediul online. A început patru facultăți, însă nu a terminat niciuna dintre ele. Când a povestit despre aceste experiențe, vedeta le-a mărturisit fanilor că nu a reușit să își găsească vocația.

„Prima dată am intrat la Stomatologie. După, Medicină Generală. După, am renunțat de tot și m-am gândit eu să fac Filozofie. Am făcut și Jurnalism, șase luni de Psihologie, un an de Regie-Film. Le-am lăsat așa. Nu mi-am descoperit vocația”, a spus influencerița.