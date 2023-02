Cine este Cristina Ich, fosta iubită a lui Alex Pițurcă. Cei doi au şi un copil împreună. Ce regret are modelul

Scandalul în care sunt implicați Victor Pițurcă și fiul său Alexandru țin caldă prima pagină a publicațiilor din România. Fostul selecționer al României a fost reținut, recent, la DNA în procesul măștilor neconforme livrate în spitalele MApN, firma implicată în dosar fiind deținută de fostul iubit al Cristinei Ich. Ce a declarat Angelina Jolie de România despre afacerile tatălui fiului său.

Prima reacție a Cristinei Ich despre scandalul în care este implicat fostul ei partener, Alex Pițurcă

Cristina Ich și Alex Pițurcă au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de câțiva ani de zile, rodul iubirii lor fiind micuțul Noah, fiul celor doi.

Fotomodelul supranumit Angelina Jolie de România a fost contactat de către cei de la Fanatik, pentru primele reacții privind problemele legale cu care se confruntă, fostul ei „socru” și tatăl copilului său.

Cristina Ich a fost luată prin surprindere de vestea cutremurătoare, asigurându-i pe jurnaliști că nu era la curent cu afacerile în care era implicat fiul lui Victor Pițurcă. De asemenea, manechinul a preferat să fie discretă în declarații.

„Nu am nimic de comentat despre lucruri de genul ăsta (n.r. – afacerile fostului său partener de viață). Sunt cu copilul la munte. Mă întorc în țară și nu știu nimic. Nu sunt în măsură să comentez.”, a declarat Cristina Ich, în exclusivitate pentru Fanatik.

Pe de altă parte, Cristina Ich a subliniat faptul că informațiile apărute în presă privind problemele legale ale lui Alex Pițurcă nu vor afecta cu nimic relația curentă pe care o are cu tatăl fiului ei, Noah.

„Nu, Doamne-ferește. Eu sunt alături de Alex, îl iubesc și… nu există! Îi sunt alături orice ar fi, indiferent ce ar păți. Când ai un copil cu cineva nu poți să fii certat. Rămâi în relații bune. Eu cu Alex nu suntem certați și nu ne vom certa niciodată”, a completat frumoasa șatenă pentru sursa citată.

„Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi”

Cristina Ich este una dintre cele mai populare influencerițe din România. Atuurile sale fizice evidente și frumusețea răvășitoare i-au adus porecla de Angelina Jolie de România, fiind unul dintre modelele favorite ale pasarelelor din România.

În toamna anului 2022, creatorul de conținut a fost invitat la podactul Vin de-o poveste, unde a relatat motivele pentru care s-a despărțit de Alex Pițurcă, infidelitatea fiind unul dintre ele.

„Dacă nu-l aveam pe Noah, îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. A fost o perioadă în care voiam să fug de acasă. Nu că nu mai mă înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem, extrem de repede.

Nu că ne-am îndrăgostit, a fost dragoste la prima vedere. Dragoste d-aia nebunească! Și eu de el, și el de mine! Cât poți să cunoști un om în trei luni? Nu-l cunoști în 20 de ani! Dar dacă ajungeam să-l cunosc nu aș mai fi ajuns să-l fac pe Noah.

Dacă și el mă cunoștea pe mine era pa, la revedere! La fel și eu dacă îl cunoșteam pe el, pa, la revedere! Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine.

Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine. Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică!

Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat! Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile.

L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!”, a declarat atunci vedeta.