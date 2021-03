EXCLUSIV Răsturnare de situație în cazul lui Laurette. Ce legătură este între ea și bărbatul care a bătut-o

După ce Laurette a depus plângere la poliție, spunând că a fost bătută rău de un bărbat, noi detalii au ieșit acum la iveală, iar reporterii Playtech le-au aflat în exclusivitate.

Se știe faptul că în mass-media au apărut informații potrivit cărora ea s-ar fi aflat în hotelul unde a suferit agresiunea, ca să întrețină relații intime contra cost, mai exact pe suma de 5.000 de euro. Dar potrivit surselor noastre, bărbatul, numit M.T., a spus la secția de Poliție că, de fapt, el i-ar fi împrumutat lui Laurette acea sumă de bani cu mult timp în urmă. Laurette ar fi trebuit să-i dea banii înapoi bărbatului, însă aceasta nu a mai răspuns la telefon. Drept urmare, agresorul a aflat că ea este la hotelul cu pricina, adică hotelul Palace din Centrul Vechi, și s-ar fi dus peste ea. Laurette l-ar fi înjurat, l-ar fi împins, iar el s-ar fi enervat și ar fi agresat-o fizic.

Despre bărbatul care a agresat-o pe Laurette se știe că se numește M. T., este din Brașov, are vârsta de 44 de ani și este însurat,

”Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontan care a luat-o prin surprindere, am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului, pe mai multe părți”, a spus avocatul lui Laurette la Antena Stars.