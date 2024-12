Cristina Cioran, însărcinată pentru a doua oară la 47 de ani. Cine este tatăl bebelușului: „Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neapărat”

O veste neașteptată a luat cu asalt lumea mondenă: Cristina Cioran, celebra actriță și prezentatoare, a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară la vârsta de 47 de ani. Vedeta așteaptă un copil cu Alex Dobrescu, fostul său partener de viață, alături de care are deja o fetiță de 3 ani și jumătate.

Primele imagini cu burtica de gravidă

Cristina Cioran a făcut anunțul oficial pe rețelele sociale, unde s-a afișat radiantă, cu burtica vizibilă. „Hello! Sunt pregătită pentru un 2025 minunat!”, a scris aceasta pe Instagram, dezvăluind indirect noua etapă din viața sa.

În aceeași zi, într-o emisiune TV, vedeta a confirmat că tatăl copilului este Alex Dobrescu, fostul său partener. Deși relația lor a fost marcată de conflicte, ceea ce a dus la emiterea unui ordin de restricție împotriva acestuia, Cristina a declarat că își dorește ca el să fie implicat în viața copiilor.

Relația cu Alex Dobrescu și planurile pentru viitor

Cristina Cioran a vorbit deschis despre dinamica actuală dintre ea și tatăl copilului său.

„Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să îl cunoască și să aibă grijă, el și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, cumva toate lucrurile au început să meargă mai bine. Nici sarcina nu e foarte ușoară. După ce nasc se aliniază toate planetele (n.r. – scapă el de ordinul de restricție).

Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neapărat, pe mine m-am pus cumva pe pauză.

Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză, aveam și oameni în jurul meu care îmi confirmau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greața. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred, m-am bucurat foarte tare, nu aș fi putut să renunț la sarcină, chiar dacă situația era cum era, sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în univers”, a declarat Cristina Cioran, în cadrul unei emisiuni TV.

Vedeta a recunoscut că sarcina nu este una ușoară, însă rămâne optimistă și entuziasmată de venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

„După ce voi naște, lucrurile se vor așeza. Ordinul de restricție va expira, iar Alex va putea fi prezent în viața copiilor noștri. Pentru mine, cel mai important este ca ei să aibă un tată implicat”, a adăugat Cristina.

Planuri și emoții pentru 2025

Cristina Cioran a subliniat că această etapă din viața sa vine cu emoții, dar și cu determinarea de a pune pe primul loc binele copiilor săi. „Pe mine m-am pus pe pauză, dar pentru ei voi face tot ce este necesar”, a spus actrița.

Fanii au felicitat-o pe Cristina pentru vestea minunată, urându-i multă sănătate și bucurii în noul an. Sarcina vine ca o provocare, dar și ca o binecuvântare pentru vedetă, care a demonstrat, încă o dată, că își trăiește viața cu curaj și optimism.