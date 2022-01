Cristina Cioran este extrem de mulțumită pentru viața pe care o duce alături de fiica ei. Proaspăta mămică nu vrea să rateze vreun moment important, astfel că petrece orice clipă cu micuța ei. Cu acestea fiind spuse, blondina a făcut un anunț care o să îi bucure pe mulți fani!

Cristina Cioran trăiește clipe de vis de când a devenit mămică. Vedeta se bucură pentru faptul că fiica ei este liniștită, prietenoasă și zâmbitoare. Aceasta a mărturisit că se gândește și la al doilea copil, însă ea și partenerul ei vor să vadă ce le oferă viitorul.

Cristina Cioran a trecut printr-o provocare de zile mari de Crăciun. Vedeta se afla la Constanța când a observat că micuța ei respiră mai greu. În cele din urmă, aceasta a mers la spital, unde a descoperit că fiica ei fusese infectată cu Covid-19.

Am plecat la spital, era, surpriză, Covid. Aveam și eu, nu mi-au făcut test pentru că s-au gândit probabil că are și mama, dacă are și copilul.

Cristina Cioran a mărturisit că s-a speriat foarte tare, mai ales pentru că micuța ei se află la o vârstă fragedă, astfel că nu poate să spună momentan ce o deranjează:

„Cu tratamentul cu perfuzie, fetița s-a relaxat, nu a mai respirat greu. Am stat două zile acolo, după care am cerut transfer la București. Am venit și am mai stat 2 zile. Din fericire, nu a fost grav, au fost forme ușoare.

Dar sperietura este inimaginabilă. Poate la copiii mai mari este mai simplu, ei spun ce îi doare. (…) Când am ieșit din izolare, am făcut bronșioliță. Se manifestă prin respirație grea și mucozități.

Am fost la spital, după care acasă, unde am continuat tratamentul. Nu este simplu. Au fost nopți nedormite când o păzeam.

E prima oară când se îmbolnăvește de când o avem acasă. (…) E adevărat că noi ca mame găsim repede soluții. Îi mulțumesc celor care au inventat scutecele și aparatul de aerosoli.”