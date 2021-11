Cristina Ciobănașu, bănuită că e însărcinată: ‘Așa rău se vede burtica?’ Actrița a spus adevărul

Cristina Ciobănașu, actrița din serialul Adela, a fost bănuită de fani că ar fi însărcinată. Aceasta a postat însă un clip unde a povestit ce se întâmplă de fapt.

Fanii au suspectat-o pe Cristina Ciobănașu că ar fi însărcinată. După ce s-a despărțit de Vlad Gherman, actrița este fericită în noua relație cu Alexandru Mureșan, un stomatolog renumit. Actrița a intrat în lumina reflectoarelor de mică, iar după ce a format un cuplu vreme de nouă ani cu actorul Vlad Gherman, aceasta se iubește acum cu un stomatolog cunoscut, pe nume Alexandru Mureșan.

Cum urmăritorii săi de pe rețelele de socializare au observat că vedeta ar fi pus câteva kilograme în plus, întrebările nu au încetat să apară, iar unii dintre aceștia au suspectat că artista ar fi însărcinată.

Cristina Ciobănașu a vrut să clarifice situația și a postat un videoclip în care a spus că nu este însărcinată, ci doar… îi place mâncarea.

„Mă uitam acum prin ce mesaje mi-ați mai trimis și m-a întrebat cineva dacă sunt însărcinată. Ei bine, nu! Nu, nu sunt însărcinată, doar în ultima vreme am mai luat niște kilograme în plus pentru că nu am mai avut grijă la alimentație și de aceea m-am și apucat de sport pentru că mi-e foarte greu să am grijă și m-am gândit că măcar sport să fac dacă nu pot să am grijă de ce mănânc.

Ce să fac dacă îmi place mâncarea? Acum mai e cum mai e, dar mai încolo când o să înaintez în vârstă ce o să mai zic!? Că nu mai am scuză. Da, deci nu sunt însărcinată! Așa rău se vede burtica?!? Gata, ne punem pe treabă, sport pe pâine!”, a spus Cristina Ciobănașu.