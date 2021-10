Cristina Ciobănașu, decizie de urgență. Nu îi mai place cum arată: ‘Am fălcuțe și gușiță’

Cristina Ciobănașu a recunoscut că a pus câteva kilograme în plus, motiv pentru care, aceasta le-a spus fanilor că s-a pus pe slăbit de urgență. De asemenea, actrița a început să facă și sport, pentru un efect mai rapid.

Cristina Ciobănașu este decisă să mai slăbească întrucât aceasta a spus că în ultima perioadă s-a cam îngrășat.

„Doamne ce fălcuțe am făcut, nu-mi place. M-am apucat de sport din această dimineață, sper să mă țină și o să încep să am mai multă grijă la alimentație, sper. Nu-mi place deloc de mine, am făcut fălcuțe, am făcut gușiță.”, a spus Cristina Ciobănașu pe Instagram.