Cristina Bâtlan rupe tăcerea după accidentul grav provocat de fostul soț: ”Sufăr și simt nevoia să împărtășesc cu voi”

Fostul soț al Cristinei Bâtlan a fost implicat recent într-un accident de circulație. Bărbatul a intrat cu mașina într-un alt autoturism, în care se aflau o femeie și un bărbat, de profesie polițiști. La câteva zile după accident, femeia de afaceri a postat un mesaj cu subînțeles pe rețelele de socializare.

Cristina Bâtlan, fondatoare Musette, și Roberto Bâtlan au fost căsătoriți timp de 26 de ani, după care au divorțat din cauza infidelității. Cei doi au rămas în relații bune, pentru fiul lor, însă nu mai au nimic de împărțit. Recent, bărbatul a fost implicat într-un accident rutier, intrând cu mașina într-un autoturism în care se aflau doi angajați ai MAI, în timpul liber.

În urma testelor, bărbatul a ieșit pozitiv la alcooltest, dar și la drugtest, urmând ca analizele de sânge să stabilească exact dacă a consumat sau nu substanțe interzise înainte de accident. Fosta lui soție a transmis un mesaj profund pe rețelele de socializare și, deși nu a precizat nimic despre el sau despre accident, cei care o urmăresc au înțeles la ce se referă.

Oamenii care vin și pleacă din viața noastră au și ei un rol. Oamenii dragi dispar sau suferă… nu controlăm totul chiar dacă ne-ar plăcea… Nimic nu e întâmplător! Așa că apreciez fiecare moment al vieții mele așa cum e el și îl iau ca pe o lecție care îmi luminează calea… Sufăr pentru cei care nu reușesc să își găsească pacea. Împărtășesc cu voi aceste gânduri, vă mulțumesc!”, a scris Cristina Bâtlan pe internet.

După o căsnicie de mai bine de 25 de ani, fondatorii brand-ului Musette au ales să meargă pe drumuri separate pe plan personal. Cristina Bâtlan a povestit, la un moment dat, de ce a ajuns să se despartă de fostul soț. De vină a fost infidelitatea bărbatului, iar jurata de la ”Imperiul Leilor” a povestit că și-a pierdut încrederea în el după acel episod.

”Nu. Nu am ezitat deloc. (n.r. să se despartă de soțul ei). Pentru că dispăruse toată acea încredere și știam că nu mai pot avea încredere. Regulile noastre dispăruseră. Nu le mai aveam. Faptul că ne-am promis unul altuia că nu mințim, asta trebuia să fie sfânt. Eu am crezut că el nu minte, dar dacă stau și mă gândesc acum, era tot o formă de aroganță să cred.

Eu am crezut că își ține promisiunea, dar peste promisiune, trebuia să-mi fi dat seama din circumstanțe, în acțiunile lui, că mă minte. Eu am avut aroganța să cred că nu mă minte. Nu mi-am dat seama, ceea ce este anormal. Toată lumea îmi spune acum: cum nu ți-ai dat seama? Efectiv nu mi-am dat seama, pentru că niciodată nu mi-am pus această problemă.

Nu am crezut că este posibil. Eu sunt Taur și Taurii cred 100% într-o relație. Câteodată e greșit, dar e mai sănătos să fie așa, decât să stai să te gândești că cineva te minte. Nu-mi imaginez acea emoție negativă. În momentul în care am avut-o, am închis relația”, a spus Cristina Bâtlan în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.