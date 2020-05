Cristina Bălan, imagini emoționante cu cei doi copii bolnavi de autism. Doar un părinte poate înțelege

În urmă cu mulți ani, Cristina Bălan se făcea remarcată în trupa Impact, după care a câștigat „Vocea României“, în echipa lui Tudor Chirilă. În prezent, artista este căsătorită și are are gemeni, care suferă de sindromul Down. A devenit mamă în 2013 când le-a dat viață lui Toma și Matei, la un an după ce s-a căsătorit.

Imagini emoționante cu gemenii Cristinei Bălan

Nu i-a fost ușor, dar dragostea de mamă este mai puternică decât obstacolele, astfel că Cristina Bălan nu s-a plâns niciodată și a încercat, împreună cu soțul ei, să le ofere micuților o viață cât se poate de normală.

Între timp gemenii au mai crescut, iar mămica a publicat mai multe fotografii pe rețelele sociale, în dreptul cărora a scris câteva gânduri emoționante ți pline de recunoștință la adresa celor care îi sprijină și îi susțin.

„Atunci când mai sunt oameni buni și frumoși pe pământ, lucruri magice se întâmplă. Nu ascund faptul că de-a lungul anilor nu ne-am permis toate terapiile pe care le-am fi vrut, pentru copii. Hipoterapia fiind una dintre ele, un tip de terapie care ar trebui să fie indispensabilă în anumite cazuri. Anca Bîlbă m-a contactat, înainte de perioada de carantină, cu propunerea magică de a continuă hipoterapia pentru copii cu ajutorul celor de la MagiCAMP, care să ne susțină cu partea financiară. Am crezut că nu citesc bine, mi-era teamă că am înțeles greșit. Însă minunile se întâmplă și așa am ajuns, din nou, pe căluți. Vă las câteva imagini care vorbesc de la sine, pentru că mi-e greu să exprim, în cuvinte, toată recunoștința pe care o simt“, a scris artista pe internet.

Cum s-au împletit muzica și iubirea în viața artistei

Cristina Bălan este o cânăreață care a activat în cadrul trupelor Impact (1999-2011) și ABCD (2013-prezent), unde și-a găsit și iubirea, pe Gabriel Bălan, zis și Mayer Vira, cu care a cântat vreme de două decenii, și a cărui soție este începând cu 2012.