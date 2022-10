Cristiano Ronaldo va primi o amendă uriașă, cea mai mare din istoria fotbalului, după ce a refuzat să intre pe teren. Cum a reacționat starul lui Manchester United

Cristiano Ronaldo va plăti cea mai mare amendă din istoria clubului. Oficialii lui Manchester United au decis aceast lucru, după ce starul portughez a refuzat să intre pe teren la meciul cu Tottenham și a plecat acasă deși partida nu se terminase. Atacantul care a câștigat de cinci ori Balonul de Aur a postat un mesaj în care a explicat toată situația.

Cristiano Ronaldo va plăti o amendă uriașă după meciul Manchester United – Tottenham 2-0

Cristiano Ronaldo va plăti o amendă uriașă după gestul de la meciul Manchester United – Tottenham. Jucătorul portughez s-a enervat că nu a fost titular, iar când antrenorul a vrut să-l trimită pe teren a refuzat. În minutul 90, când duelul nu se terminase, a plecat de la marginea terenului, dar nu s-a dus la vestiare, ci a plecat direct acasă.

„O să mă ocup de asta mâine, nu azi. Acum celebrăm această victorie”, a declarat Erik Ten Hag, la finalul partidei, potrivit The Sun. Și „nota de plată” a venit rapid pe adresa lui Cristiano Ronaldo. The Mirror scrie că va fi amendat cu un milion de lire sterline. Banii nu sunt o problemă pentru că jucătorul câștigă aproximativ 27 de milioane de lire sterline pe an.

Cristiano Ronaldo va primi o amendă record

Amenda pe care o va plăti Cristiano Ronaldo este cea mai mare din istoria fotbalului. Până acum topul era condus de Harry Kane și Carlos Tevez. Atacantul lui Tottenham a plătit 400.000 de lire sterline după ce nu s-a prezentat la antrenamente în speranța că va fi lăsat să plece la Manchester City, în vreme ce jucătorul argentinian a fost amendat cu o sumă identică pentru că nu a vrut să intre pe teren la un meci.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a postat pe Instagram un mesaj, la doar câteva ore după partida Manchester United și Tottenham. A recunoscut că a greșit.

„Așa cum am făcut întotdeauna de-a lungul carierei mele, încerc să trăiesc și să joc cu respect față de colegii mei, adversarii mei și antrenorii mei. Asta nu s-a schimbat. Nu m-am schimbat. Sunt aceeași persoană și același profesionist care am fost în ultimii 20 de ani jucând în fotbalul de elită, iar respectul a jucat întotdeauna un rol foarte important în luarea deciziilor. Am început de foarte tânăr, jucătorii mai în vârstă și mai experimentați au fost întotdeauna exemple extrem de importante pentru mine. Astfel, mai târziu, am încercat întotdeauna să fiu un exemplu pentru tinerii care au crescut în toate echipele pe care le-am reprezentat. Din păcate nu este întotdeauna posibil asta și câteodată te ia valul și mai învinge și răul din tine. În aceste momente, simt doar că trebuie să muncesc din greu în Carrington (n.r. în cantonamentul lui Manchester United), să îmi sprijin coechipierii și să mă pregătesc pentru orice meci. Nu este o opțiune să cedezi în fața presiunii. Nu a fost niciodată. Aceasta este Manchester United și trebuie să rămânem uniți. În curând vom fi din nou împreună”, a scris Cristiano Ronaldo, pe Instagram.

Conducătorii lui Manchester United au transmis că atacantul de 37 de ani a fost exclus din lot pentru partida cu Chelsea din campionat.