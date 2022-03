Cristiano Ronaldo și-a făcut un cadou de milioane. Cât l-a costat noul bolid FOTO

Cristiano Ronaldo și-a făcut un cadou de milioane. Starul portughez de la Manchester United a devenit, sâmbătă, jucătorul care a înscris cele mai multe goluri din istoria fotbalului. El a reușit o triplă în victoria din campionat, scor 3-2, contra celor de la Tottenham, ajungând la reușita cu numărul 807. Cristiano Ronaldo și-a permis, cu această ocazie, să marcheze evenimentul achiziționându-și un alt bolid ce se adaugă colecției sale impresionante de mașini de lux.

Cristiano Ronaldo l-a depășit pe cehul Josef Bican care, conform datelor recunoscute de FIFA în 2020, a marcat 805 goluri între anii 1931 -1957. Lusitanul deține și recordul celor mai multe goluri înscrise pentru o națională de fotbal, 115. Ronaldo a marcat evenimentul printr-o poastare făcută pe contul de Instagram , unde are peste 421 milioane de urmăritori.

„Sunt mândru că am bifat încă un record prin faptul că am devenit cel mai bun marcator din istorie, la doar 6 luni distanță după ce am devenit cel mai bun marcator pentru o echipă națională. Nu am decât respect pentru Romario, unul dintre cei mai buni atacanți din istorie.

Mulțumesc tuturor jucătorilor pe care i-am întâlnit pe parcursul carierei mele, mulțumesc tuturor cluburilor pe care le-am reprezentat, mulțumesc fanilor mei și, mai presus de toate, mulțumesc familiei mele minunate. Nu aș fi putut s-o fac fără voi”, a fost mesajul lui Ronaldo care l-a „uitat” tocmai pe Josef Bican, al cărui record îl depășise, Romario fiind abia pe locul 3 în topul „all-time” al golgheterilor.